Synot liga - Kapitán Zlína Jugas: Celoroční práci jsme hodili do koše

Dnes 17:14 - Kapitán fotbalistů Zlína Jakub Jugas se jen těžko smiřoval s dnešní prohrou s Jihlavou, kterou pokračovala mizerná série Ševců" v jarní části ligy. Svěřenci trenéra Bohumila Páníka na podzim hráli o špici tabulky, na jaře se po zranění klíčových opor trápí a kráčí od porážky k porážce. Prohráli šest z posledních sedmi zápasů.

"Celoroční práci jsme hodili do koše. Nejde to jen tak přejít," uvedl po zápase při rozhovoru s novináři Jugas,, který připustil, že zřejmě odehrál poslední domácí utkání ve zlínském dresu.

Loučení si představoval poněkud jinak. "Rozhodně ne s takovým tragickým výsledkem. Na jaře jsme doma ani jednou nevyhráli. Což je naše ostuda. Můžeme jen děkovat, že lidé na nás ještě přišli. Nedivím se jim, že na nás pískali. Po právu. Zasloužili jsme si to," sebekriticky přiznal zlínský stoper, kterého neuklidňuje, že ve středu čeká na Zlín vrchol sezony v podobě finálového duelu v domácím poháru s druholigovou Opavou.

"Riskujeme na jeden zápas, sázíme vše na jednu kartu. Kdo ví, jak to dopadne. Pokud si někteří spoluhráči myslí, že přijedou ve středu na pohár a vyhrajeme s Opavou, která vyřadila čtyři prvoligové týmy, tak se hodně mýlí," dodal zlínský kapitán, který označil za katastrofu výkony svého týmu v posledních třech týdnech.

V prvním poločase dnes doplatil Zlín opět na špatnou koncovku. "Neproměnili jsme pět šancí. A pak dostaneme branku z tečované střely. Vlastní. A je po nás," popsal momentální labilní psychiku "Ševců" v jarní části ligy.

"Chceme přitom hrát dobře v lize. Mohli jsme uspět v minulém kole v Brně. I dnes. Nevyhráli jsme nic," konstatoval Jugas, který přiznal, že už nemá sílu stále burcovat spoluhráče.

"Už jim to říkám čtyři týdny. Je neskutečné, jak si mohou dovolit vypustit souboje. Hrajeme o body, o svou čest. Prohrajeme pět kol v řadě. Pokud ve středu do Olomouce přijedeme s taktovou hrou, kterou produkujeme v poslední době, tak to bude katastrofa. Je trestuhodné promarnit šanci, kterou budeme možná mít jednou za padesát let," tvrdí kapitán zlínského týmu.

Jugas připouští, že výhra ve finále poháru by mohla částečně smazat současný špatný dojem. "Splnili bychom úkol, který jsme dostali před sezonou. Ale i tak se musíme podívat na to, co jsme hráli v lize na jaře. Poslední čtyři zápasy to není ono. Nemohu říci, že se za to stydím, ale jsem zklamaný," přiznal Jugas.

