Synot liga - Barák: Pokud vyhrajeme titul, ať už třeba nikdy nedám gól

Dnes 12:02 - Fotbalista Antonín Barák zlomil proměněnou penaltou téměř sedmiměsíční čekání na ligový gól, úleva to pro něj ale nebyla vůbec žádná, protože Slavia v 28. kole jen remizovala 2:2 s Duklou. Reprezentačního záložníka štvalo, že Pražané nevyužili pátečního klopýtnutí mistrovské Plzně a před posledními dvěma zápasy sezony mají v čele tabulky dál dvoubodový náskok na Viktorii.

"Pocity jsou špatné. Doufali jsme, že dneska vyhrajeme a odskočíme Plzni na čtyři body. Bylo to blízko, bohužel se to nepovedlo. Mrzí to," řekl novinářům Barák.

"Řekl bych, že titul je ještě hodně daleko. Ty dva zápasy, které nás čekají v Boleslavi a s Brnem, budou hrozně těžké. Musíme je oba vyhrát, abychom měli stoprocentní jistotu. Ale věřím, že to zvládneme," doplnil dvaadvacetiletý záložník.

V 69. minutě proměněnou penaltou poslal Slavii do vedení 2:1 a zastavil čekání na ligový gól, které trvalo od 19. října. "Není to úleva. Já chci titul, góly mě nezajímají. Pokud vyhrajeme titul, ať už třeba nikdy nedám gól," prohlásil Barák.

Navzdory tomu, že dlouho neskóroval, si na penaltu hodně věřil a střelu poslal suverénně do horního rohu. "Chtěl jsem urvat tři body, dařilo se mi, cítil jsem se na hřišti dobře. I díky tomu jsem si věřil. Kluci mi taky věřili, podpořili mě, což bylo hrozně důležité. Dalo mi to sílu. Byl jsem rozhodnutý už od začátku, ale do poslední chvíle jsem ještě koukal na gólmana," podotkl.

Ztráta bodů ho štvala o to víc, že Slavia dvakrát neudržela vedení. Po druhém inkasovaném gólu domácí marně reklamovali předchozí faul na Josefa Hušbauera. "Druhý gól byl takový sporný. Já jsem si tam stěžoval na faul, i když bych se asi nestihl vrátit. Každopádně jsme to měli asi dohrát líp," mínil Barák.

Věří, že Slavia se ze ztráty bodů oklepe a v příštím kole zvítězí v Mladé Boleslavi. "Boleslav má silný tým, ale pokud chceme pomýšlet na titul, musíme porazit každého. Musíme být silní a věřím, že vyhrajeme," uvedl Barák.

V posledním kole Slavia kvůli koncertu v Edenu nebude hrát domácí zápas s Brnem ve Vršovicích, ale na Strahově. "Já si myslím, že to boj o titul neovlivní. Je to domácí zápas, troufnu si tvrdit, že bude vyprodáno. Věřím, že se tam budeme cítit jako doma," dodal Barák, který v létě odejde do italského Udine.

Redakce / ČTK