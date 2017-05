Synot liga - Slavia nezvedla Plzní hozenou rukavici – s Duklou hrála jen 2:2

© slavia.cz - Dukla uhrála v Edenu bod

Dnes 21:13 - Mohl to být definitivní trhák směrem k mistrovskému titulu. Díky včerejšímu zaváhání Plzně, která zachránila v duelu s Mladou Boleslaví jen remízu, mohla při dnešním plném zisku jít Slavia už do čtyřbodového trháku na čele. Ten by byl dvě kola před koncem téměř definitivní pojistkou na titul. Ale Sešívaní s Duklou jen remizovali a boj o titul je stále otevřený.

Slavia Praha 2:2 Dukla Praha

Góly: 16. Mešanovič, 69. Barák z pen. - 30. Koreš, 79. Edmond

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Bořil (67. Van Buren) - Ngadeu - Sýkora (58. Tecl), Hušbauer (84. Škoda), Barák, Zmrhal - Mešanovič. Trenér: Šilhavý.

Dukla: Rada - Juroška (82. Smejkal), Štetina, Šimůnek, Podaný - Hanousek, Tetour, Bezpalec (77. Edmond) - Olayinka, Holenda, Koreš (62. Bilovský)

Skóre malého pražského derby otevřel v 16. minutě Bosňan Mešanovič, po půlhodině srovnal Štěpán Koreš. V 69. minutě poslal domácí opět do vedení z penalty Antonín Barák, ale slávisté ani podruhé náskok neudrželi a v 79. minutě zařídil dělbu bodů premiérovou trefou v české lize Nigerijec Emmanuel Edmond. Dukla v samostatné nejvyšší soutěži ani na čtrnáctý pokus soupeře neporazila, ale díky bodu se vrátila na osmé místo.

Jen na lavičce začal kvůli drobnému zranění nejlepší ligový střelec Škoda a na hrotu slávistického útoku tak nastoupil Mešanovič, který byl od úvodu hodně vidět. V deváté minutě ještě poté, co mu do šance pomohl i odraz míče od rozhodčího, trefil ve velké šanci obránce, ale za sedm minut už udeřil. Bosenský kanonýr si naběhl na Hušbauerův centr z přímého kopu a hlavičkou pod břevno překonal brankáře Radu. Mešanovič si dvanáctou brankou v ligové sezoně pojistili třetí místo v tabulce kanonýrů.

Zdálo se, že lídr tabulky má utkání pevně pod kontrolou, ale po půlhodině bylo zničehonic vyrovnáno. Frydrychovu nedůraznou malou domů vystihl Olayinka, uvolnil se a poslal balon do vápna, odkud jej z prostoru okolo penalty technicky uklidil k tyči nabíhající Koreš. Bývalý hráč Slavie se v lize trefil poprvé od loňského dubna.

V 34. minutě mohl vrátit domácím vedení Mešanovič, ale brankář Rada jeho střelu skvěle vytáhl na roh. Favorit se neprosadil ani po následném závaru a těsně před pauzou hlavičkoval nad nabíhající Ngadeu.

Domácí "kotel" se po přestávce přesunul na jižní tribunu, kam v druhé půli útočila Slavia. Hned minutu po pauze postupoval do úniku Mešanovič, ale v tísni pálil mimo. Červenobílí výrazně zjednodušili hru, snažili se vytvářet si tlak dlouhými nákopy, ale k vyložené šanci to dlouho nevedlo.

V 65. minutě musel po faulu od hostujícího Jurošky střídat domácí bek Bořil, kterého nahradil útočník Van Buren a Slavia tak přešla na hru s třemi obránci. Červenobílí začínali být nervózní a pomohla jim až penalta, kterou rozhodčí Příhoda nařídil za zákrok Štetiny na Van Burena. Pokutový kop poslal přímo do horního rohu Barák a v lize skóroval poprvé od října.

Slavia ale ani podruhé vedení neudržela. Podaný nacentroval do vápna, Holenda vrátil balon na malé vápno a střídající Nigerijec Edmond po necelých třech minutách na trávníku zblízka hlavou premiérovým gólem v české lize srovnal.

Další sobotní výsledky 28. kola:

Zlín - Jihlava 0:3 (63. a 80. Ikaunieks, 45. vlastní Hubáček)

Liberec - Jablonec 1:1 (47. Breite - 90.+4 Mehanovič)

Hradec - Slovácko 2:1 (3. z pen. a 50. Pázler - 48. Navrátil)

Příbram - Brno 2:3 (19. T. Pilík, 90. P. Pilík - 38. Zavadil, 67. Lutonský, 76. Řezníček)

