Synot liga - Další zásek Plzně výrazně nahrává Slavii v boji o titul, Sparta se rozešla smírně s Karvinou

Včera 21:56 - Fotbalisté Plzně navzdory drtivému závěru v 28. ligovém kole s Mladou Boleslaví jen remizovali 3:3 a výrazně se jim vzdálila obhajoba titulu. Viktoria zůstala na druhém místě tabulky, a pokud Slavia v sobotu porazí doma Duklu, budou Západočeši na Pražany ztrácet dva zápasy před koncem sezony už čtyři body. Ve druhém dnešním zápase Karviná remizovala se Spartoz.

Viktoria Plzeň 3:3 Mladá Boleslav

Góly: 66. a 79. Krmenčík, 90.+1 Hejda - 17. Ljovin, 58. Kysela, 65. Jánoš

Plzeň: Bolek - Matějů, Hejda, Hubník, Janža (63. Hájek) - Hořava, Hrošovský - Petržela, Ivanschitz (46. Krmenčík), Kopic (46. Pilař) - Bakoš. Trenér: Bečka.

Mladá Boleslav: Vejmola - Kysela (82. Pauschek), Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács, Ljovin - Jánoš, Přikryl, Mareš (89. Mebrahtu) - Železník (77. Čmovš)

Plzeň nastoupila bez dvou opor: zraněného brankáře Kozáčika a nemocného Limberského, místo nichž dostali šanci gólman Bolek a bek Janža. Viktoria začala aktivně, ale větší šanci si v úvodu nevytvořila.

Naopak Boleslav hned ze své první možnosti v 17. minutě otevřela skóre. Janža odvrátil Marešův přízemní centr jen těsně za vápno, kde byl volný Ljovin a proti jeho technické a umístěné střele k tyči se Bolek natahoval marně. Ruský záložník se dočkal první trefy v české lize.

Hosté chvílemi bránili v jedenácti lidech a Plzeň se proti zformované obraně těžko prosazovala. Až v 41. minutě se uvolnil Hořava a technickou ranou šajtlí těsně minul. Za tři minuty nacentroval do vápna Hubník a proti Petrželově hlavičce se vytáhl gólman Vejmola. Následně se domácí marně dožadovali penalty po zákroku Jánoše na Ivanschitze.

Plzeňský trenér Bečka o poločase hned dvakrát střídal, Pilař nahradil Kopice a Krmenčík Ivanschitze. Právě Pilař v 52. minutě kolmicí vysunul Krmenčíka, ale ten v úniku trefil jen brankáře Vejmolu.

Místo vyrovnání v 58. minutě přidala pojistku Boleslav a znovu jí ke gólu pomohla domácí defenziva. Matějů odvrátil vysoký míč na hranici malého vápna, kam si naběhl Kysela a nabídnutou šanci zužitkoval střelou k tyči. Hostující obránce skóroval v lize po více než třech letech.

Boleslav byla ve Štruncových sadech neskutečně efektivní a z další šance přidala třetí gól, když se v 65. minutě křížnou ranou prosadil Jánoš. Hned za dvě minuty domácí snížili. Po centru střídajícího Hájka se hlavou k tyči prosadil Krmenčík a skóroval téměř po měsíci.

Viktoria se nadechla k velkému náporu a v 79. minutě už to bylo jen o gól. Na křížný balon si naběhl Petržela a jeho centr do vápna uklidil z první do sítě svou druhou brankou v utkání Krmenčík.

Plzeň pokračovala v drtivém náporu a v první minutě nastavení jej proměnila ve vyrovnání, když se z otočky trefil k tyči stoper Hejda. Druhou remízu po sobě a třetí bodovou ztrátu z posledních čtyř kol už ale Viktoria neodvrátila.

MFK Karviná 1:1 Sparta Praha

Góly: 82. Holík - 71. M. Kadlec.

Karviná: Laštůvka - Moravec, Jovanovič, Hošek, Kalabiška - Panák, Weber (74. Janečka) - Dressler (90. Lingr), Budínský, Puchel (64. Holík) - Wágner. Trenér: Weber.

Sparta: Bičík - Karavajev, Holek, M. Kadlec, Hybš - Sáček, Vácha - Konaté (86. V. Kadlec), Lafata, Vatajelu (80. Zahustel) - Šural

Karviná do svého domácího vrcholu jara vstoupila v okleštěné sestavě bez zraněných opor Šislera, Košťála či vykartovaného Eismanna, ale nebýt výborného zákroku hostujícího gólmana Bičíka, technický pokus Budínského mohl už v 17. sekundě skončit gólem.

Hosté však zvolna přebírali taktovku a hlavně ze stran domácím dělali problémy. Konaté v sedmé minutě snadno přes Kalabišku vnikl do vápna, ale Laštůvka byl pozorný. Silně omlazená záloha Karviné se pak na čas dostala pod tlak Pražanů. Znovu aktivní Rumun Vatajelu si z levé strany seběhl na Váchův pas, ale Laštůvka jeho povedený volej vytáhl nad břevno.

Nováček se však z útlumu a optické převahy soupeře po půlhodině znovu vymanil. Pět minut před poločasem byl dokonce blízko vedoucímu gólu, ale míč za Bičíkem po obrovské skrumáži v malém vápně a několika dorážkách neskončil.

Hra se ve druhém poločase znovu srovnala i zklidnila. Dramatických momentů značně ubylo, ale Sparta dokázala znenadání udeřit ze signálu po rohovém kopu. Dvacet minut před koncem načechral Vácha balon na Lafatu, který centr prodloužil na zadní tyč, kde ho doklepl za Laštůvku Kadlec.

Z podobné situace mohl navýšit vedení Pražanů střídající Zahustel, ale hlavou tentokrát přestřelil. Hosty to vzápětí pořádně zabolelo. Panák napravo uvolnil Janečku a jeho přihrávku na malé vápno s přehledem uklidil za Bičíka Holík, který si tak nadělil nejlepší dárek k sobotním 19. narozeninám.

Sparta poslední dobou venku nevyhrává. I přesto, že se v závěru spíše bránila, to mohl změnit z poslední akce utkání Zahustel, ale jeho tutovku v třetí minutě nastavení bravurně kryl Laštůvka.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, ČTK