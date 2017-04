Synot liga - Sparta v nastaveném čase zdolala Příbram

© sparta.cz - Sparta zvítězila v Příbrami

Dnes 06:31 - Blízko další ztrátě byla pražská Sparta na půdě zachraňující se Příbrami. Byť v zápase brzy vedla gólem Šurala, těsně před pauzou vyrovnal domácí Rezek. Ve chvíli, kdy už se chýlil konec utkání ale znovu Josef Šural rozhodl o třech bodech pro Letenské. Ve druhém duelu o záchranu bojujícího týmu zdolala Jihlava hladce Brno 3:0.

Příbram 1:2 Sparta Praha

Góly: 45.+2 Rezek - 4. a 90.+1 Šural

Příbram: Hruška - Kvída, Jiránek, Chaluš, Divíšek - Trapp - Bazal (83. Krameš), T. Pilík, Suchan, Rezek - Linhart (89. Kacafírek). Trenér: K. Tobiáš.

Sparta: Bičík - Karavajev, Mareček, Holek, M. Kadlec - Sáček, Vácha - Konaté (74. Juliš), Lafata, Vatajelu - Šural

Fotbalisté Sparty v předehrávce 26. kola první ligy zvítězili 2:1 na hřišti Příbrami. Připsali si tak první venkovní výhru od listopadového duelu v Hradci Králové. Dvěma góly se o to zasloužil Josef Šural, který ve čtvrté minutě otevřel skóre a v první minutě nastavení minutě zápas rozhodl. Na obě branky mu nahrál Bogdan Vatajelu.

Příbram se prosadila v nastavení první půle, kdy srovnával Jan Rezek po velké chybě Lukáše Váchy. V závěru ale o remízu přišla a v tabulce opět klesla na poslední místo. Na čtrnáctou Jihlavu ztrácí dva body.

"Ztratili jsme bod, po kterém jsme sahali. Je to pro nás obrovská škoda, protože za výkon bychom si ho i zasloužili," řekl příbramský kouč Kamil Tobiáš. "Byly to nervy, ale nakonec jsme bodovali naplno, takže jsem spokojený. Náš cíl je snažit se vyhrát všechny zbývající zápasy, takže mě těší, že si tým dnes za výhrou šel," doplnil trenér Sparty Petr Rada.

Sparta nastoupil v totožné sestavě jako při poslední výhře nad Plzní i s Rumunem Vatajeluem, který navázal na povedený výkon. Už ve čtvrté minutě poslal do vápna přesný centr a Šural zblízka hlavou otevřel skóre.

V 16. minutě pak po dalším centru Vatajelua na zadní tyč měl vyloženou šanci Konaté, z úhlu ale netrefil odkrytou branku a jeho rána jen lízla tyč.

Příbram, která se v poslední době herně zvedla, se sice snažila a byla Spartě vyrovnaným soupeřem, ale sama se do šancí dostávala těžko. Bičíka prověřil jen Linhart.

Největší šance domácím připravovali sami sparťané. Nejprve Holek chybnou rozehrávkou nabil Rezkovi, který ale místo zakončení ještě volil neúspěšnou kličku na Váchu.

Už se zdálo, že si Sparta vedení do poločasu pohlídá, ale ve druhé nastavené minutě vyslal nedůraznou malou domů Vácha a ideálně tak nahrál protihráči Rezkovi. Příbramský kapitán byl u míče dříve než vybíhající gólman Bičík, který byl chvíli předtím ošetřován s poraněným nosem, a poslal balon do prázdné branky. Zdrcený Vácha se mohl jen chytit za hlavu.

"Do utkání jsme vstoupili dobře, dostali jsme se do vedení krásnou brankou. Pak se hra vyrovnala, ale domácí neměli šanci, než jsme jim ji sami připravili. Něco podobného jako v Jihlavě. Góly si dáváme v podstatě sami. To nás trošku poznamenalo," mínil Rada.

Hosté byli nepoučitelní a ve druhé půli málem udělal stejnou hrubku i Michal Kadlec, tentokrát však byl u míče jako první spoluhráč Holek a nebezpečí odvrátil. Po hodině hry se připomněl Vatajelu, který střelou z dálky prověřil brankáře Hrušku.

"Dlouho jsme čekali, než Vatajelua nasadíme. Nakonec to bylo vynucené, ale on se nám odvděčil velice dobrými výkony. Je dobrý. Kéž by mu to vydrželo," řekl Rada.

To nejlepší si ale rumunský záložník nechal na první minutu nastavení, kdy pronikl do vápna a přesnou přihrávkou našel zcela volného Šurala. Pro něj už nebyl problém trefit odkrytou branku a rozhodnout o osmé ligové výhře Sparty nad Příbramí za sebou.

"Jsme zklamaní, protože jsme zápas ztratili v závěru taktickou chybou na půlce hřiště. Kacafírek šel do hry, aby balony udržel. A prvním dotykem s míčem to z první sklepává na střed hřiště a my z toho dostaneme gól. Jinak musím hráče za výkon pochválit. Já si nepamatuji, že bychom se Spartou sehráli takhle vyrovnané utkání," řekl Tobiáš.

Sparťanský kouč Rada slavil gól tak vehementně, že ho za to sudí vykázal na tribunu. "Měl jsem radost, že jsme po krásné akci rozhodli. Šel jsem spontánně hráčům poděkovat. Nikoho jsem neurazil. Třeba (trenér Manchesteru United) José Mourinho má všechny kalhoty odřené a nic se neděje. A já jdu ven," dodal Rada.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, ČTK