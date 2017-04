Synot liga - Hrošovský chce výhrou na Spartě oslavit 100. start a narozeniny

© fcviktoria.cz - Patrik Hrošovský

Dnes 07:44 - Plzeňský fotbalista Patrik Hrošovský by si přál výhrou v nedělním ligovém šlágru na Spartě oslavit dvě osobní jubilea. Čeká ho 100. zápas v české nejvyšší soutěži a den před utkáním bude mít 25. narozeniny. Je mu jasné, že Západočeši nesmějí zaváhat, aby se udrželi před Slavií v čele tabulky.

"Moc statistiky nesleduji, ale viděl jsem zrovna poslední bulletin, že jsem tam měl ke stovce zápasů. Navíc v sobotu budu mít narozeniny, takže výhra by byla takovým dárečkem," řekl Hrošovský v rozhovoru pro plzeňský web.

"Musím říct, že mám tyhle zápasy nejraději. Je fakt, že jsou ještě trochu víc sledované a je to zajímavější i pro nás pro hráče," doplnil slovenský středopolař.

Viktoria vede ligu o bod před Slavií, která hraje v pátek na půdě Slovácka. "Když se nám podaří vyhrát, tak budeme neustále první. To je náš cíl do konce sezony. Poslední roky, když se takto hrálo o titul, jsme většinou měli větší náskok. Teď je to bod, ale pořád to máme ve svých rukách," konstatoval Hrošovský.

Plzeň nad Spartou vyhrála posledních pět ligových zápasů, vloni na Letné zvítězila 3:0. "Ty naše zápasy jsou většinou taktický boj. Bude důležité, abychom dobře bránili. Asi může rozhodnout první gól. Vloni jsme tam vyhráli 3:0, takže by bylo dobré, kdyby se nám to povedlo zopakovat," řekl Hrošovský.

Dva góly před rokem na Letné vstřelil Michael Krmenčík, byť nastoupil až v 79. minutě. "Dostal jsem od trenéra asi 15 minut a v hlavě jsem si to nastavil tak, že by bylo dobré dát gól, abychom se uklidnili. Nakonec jsem dal góly dva. Doufám, že teď nastoupím na větší porci minut a těch gólů dám ještě víc," přál si. "Pro každého fotbalistu je zápas se Spartou takový o něčem jiném. Bude tam více lidí než třeba na Jihlavu, mám takovéhle vyhrocené zápasy moc rád," dodal čtyřiadvacetiletý útočník.

