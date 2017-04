Synot liga - Škoda vede tabulku střelců, zásadní je pro něj ale týmový úspěch

© slavia.cz - Milan Škoda

Dnes 08:20 - Jedním gólem a dvěma asistencemi přispěl útočník Milan Škoda k vysoké výhře Slavie 4:0 v dohrávce 24. kola fotbalové ligy nad Hradcem Králové. V 23. minutě vstřelil z pokutového kopu druhý gól Pražanů, následně připravil premiérovou ligovou trefu pro Ruslana Mingazova. Čtvrt hodiny před koncem obloučkem trefil břevno a do brány míč dorazil Josef Hušbauer.

"Nevím, jestli se ta druhá asistence Hušbymu počítá. Jestli ano, tak mám dvě. Gólů i asistencí jsem možná dnes mohl mít víc, ale 4:0 je dobrý výsledek," uvedl sedmnáctinásobný reprezentant, který zaznamenal jubilejní 70. ligový zásah. S výkonem Slavie v poslední půlhodině ale úplně spokojený nebyl.

"První poločas jsme hráli tak, jak jsme chtěli. Dostali jsme se brzy do vedení a to nám pomohlo. Do 60. minuty jsme hráli dobře, pak jsme trochu dali prostor Hradci. Už jsme tak nezískávali odražené balony a nedrželi jsme tolik míč. Konec nebyl podle našich představ," připustil.

Čtrnáctým gólem v sezoně dorovnal střelecký počin z minulého ročníku a osamostatnil se v čele ligové tabulky střelců. O zásah méně má na kontě David Lafata ze Sparty. Jednatřicetiletý forvard ale osobní statistiky v hlavě při zápase neměl. "Góly jsem samozřejmě chtěl dát, ale nepřemýšlel jsem nad tím, o kolik branek povedu v tabulce střelců. Je to pro mě tak třetí motivace v pořadí. Nejdřív titul, pak pohár, pak tohle," podotkl Škoda.

Z týmových výkonů může mít slávistický kanonýr radost. Vršovický klub drží neporazitelnost už 20 ligových utkání, další tři vítězství přidal v poháru. "Je to úžasná série, asi jsem takovou nikdy nezažil. Jsem tu pět let, zažil jsem tu i špatné časy, kdy jsme neměli moc bodů, nevyhrávali jsme. Moc si současné formy vážím," uvedl.

Slavia už má navíc jistotu účasti v příští sezoně evropských pohárů. "Do sezony jsme šli s tím, že chceme být na pohárových příčkách. Teď ale všichni cítíme, že z toho může být víc," konstatoval s tím, že "Sešívaní" pomýšlejí na titul.

K němu jim může dopomoci i tradiční rival Sparta, jež západočeský klub přivítá v neděli v 25. kole. "Do toho, zda budu fandit Spartě, bych se nepouštěl. Ale budeme si samozřejmě přát, aby Plzeň nevyhrála," poznamenal.

Krátce před zápasem oznámil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, že se 30. dubna stane majitelem stadionu v Edenu čínský vlastník tradičního klubu CEFC. "Pro nás je skvělé, že Slavia má takový stadion a že bude patřit stejné společnosti. Nevím, zda se pro nás prakticky něco změní. Uvidíme, s čím přijde vedení," řekl.

