Synot liga - Slavia nezaváhala s Hradcem a je o bod za Plzní

© slavia.cz - Ruslan Mingazov

1 Líbilo se

Dnes 20:30 - Pražská Slavia v dnešním posledním utkání 23. kola ePojištění.cz ligy bez problémů přejela Hradec Králové. Na výhře 4:0 se góly podíleli Frydrych, Škoda, Mingazov a Hušbauer. Tým z Edenu se tak opět přiblížil vedoucí Plzni na jediný bod.

Slavia Praha 4:0 Hradec Králové

Góly: 6. Frydrych, 23. Škoda z pen., 40. Mingazov, 74. Hušbauer

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Mingazov, Hušbauer (80. Mešanovič), Barák (71. Ščuk), Zmrhal (60. Sýkora) - Škoda. Trenér: Šilhavý.

Hradec: Ottmar - Krátký, Nosek, Hůlka, Mudra - Schwarz, Jirsák - Martan, M. Černý (85. Súkenník), Malinský (65. Trubač) - P. Černý (74. Pázler)

Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík před utkáním oznámil, že se čínský vlastník Slavie společnost CEFC stane do příštího domácího utkání také majitelem stadionu v Edenu. Hráče pražského celku jako by to nabudilo k drtivému začátku.

Červenobílí přikovali soupeře před vápno a v šesté minutě otevřeli skóre. Po rohu se dostal k míči Frydrych a zamířil pod břevno. Domácí obránce dal třetí gól za posledních pět soutěžních zápasů.

Hradec se z inkasovaného gólu oklepal a ve 12. minutě mohl srovnat. Nabíhající Pavel Černý atakoval Lüftnera, který trefil břevno vlastní branky, sudí Jílek však zapískal hostujícímu hráči faul.

Východočeši přijeli hrát do Edenu otevřenou partii a Slavii vznikal prostor pro rychlé útočné akce. V 16. minutě zachránil hosty Ottmar, který vytáhl Ngadeuovu hlavičku na břevno a za chvíli se blýskl i proti Zmrhalovi. Z dorážky pak trefil boční síť Škoda.

Nejlepší střelec soutěže se dočkal čtrnáctého gólu v ligové sezoně až ve 23. minutě. Při brejku dvou na jednoho hledal přihrávkou Zmrhala, kterému znemožnil zakončení Martan a sudí Jílek odpískal penaltu. Škoda ji proměnil střelou na střed branky.

V tu chvíli už začalo být jasné, že Hradec nevyhraje ani čtrnáctý zápas na Slavii v samostatné historii. Navíc "Votroci" do pauzy od nejlepší ofenzivy soutěže ještě jednou inkasovali. Po Jirsákově chybě šli domácí do brejku a ten zakončil po Škodově přihrávce Mingazov. Turkmenský záložník dal první ligový gól za Slavii.

Po přestávce domácí pokračovali v aktivitě. Lüftner ale pálil nad, Zmrhal jen do boční sítě a Ngadeu trefil Ottmara. V 67. minutě zahrozil i Hradec, střelu Pavla Černého ale Pavlenka vyrazil.

Čtvrt hodiny před koncem přidali slávisté čtvrtou branku. Škodův oblouček přes Ottmara se odrazil od břevna a Hušbauer dorazil z čáry balon do sítě. Hostům nebyl souzen ani čestný gól, Trubačovu střelu vytáhl Pavlenka.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, ČTK