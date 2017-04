Synot liga - Plzeň opět odskočila Slavii na čtyři body

© fcviktoria.cz - Radost fotbalistů Plzně

Dnes 22:34 - Viktoria Plzeň dál houževnatě drží první post v tabulce české ligy a statečně odráží nápor dotírající Slavie. Dnes v Doosan Areně získala tři body po výhře nad Slováckem 2:0, kterou zařídili svými góly Krmenčík a Bakoš. Viktoria má nyní náskok na Sešívané čtyři body, ti ale hrají zítra s Hradcem.

Viktoria Plzeň 2:0 1.FC Slovácko

Góly: 35. Krmenčík, 67. Bakoš z pen.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník (23. Hájek), Janža - Hořava, Hrošovský - Petržela, Bakoš (85. Ivanschitz), Zeman (74. Kovařík) - Krmenčík. Trenér: Bečka.

Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Machalík, Havlík (75. Rezek) - Zajíc (85. Kubala)

Plzeň nastoupila bez levého beka Limberského, který stál kvůli kartám, navíc už ve 23. minutě přišla i o kapitána Hubníka, který si při jednom ze soubojů narazil bok a těžko se mu běhalo. Do hry tak musel Hájek a celá levá strana obrany se změnila.

Slovácko sice brejky plzeňskou obranu testovalo, ale jinak měla míč na kopačkách hlavně Plzeň. Domácím se však dlouho nedařila finální fáze, takže se téměř nedostávala do zakončení. Centry byly nepřesné, nebo je hostující obrana stíhala odvracet. A do střel z dálky se Plzeňští nepouštěli.

Dlouho tak byla jedinou vážnější šancí střela hostujícího Navrátila do boční sítě. Ve 35. minutě už ale Plzeň udeřila z první vážnější střely na branku. Petrželův centr se zdál krátký, ale Krmenčík se natáhl a téměř v poloze ležmo prodloužil hlavou míč mimo dosah hostujícího gólmana.

Jen dvě minuty na to po standardní situaci ohrožoval vlastní branku Reinberk, ale gólman Slovácka Daněk stihl zasáhnout. A krátce po změně stran protáhl Daňka střelou z dálky Zeman.

Gólman Slovácka se pak vytáhl v 62. minutě. Po hostujícím nepovedeném rohu se Plzeň hnala do brejku, Petržela běžel se Zemanem na jediného obránce, dobře nahrál, ale Zemana v jasné šanci vychytal Daněk.

V 67. minutě už ale Plzeň vedení navýšila. Zeman vlétl do vápna a po kontaktu se skluzujícím Šumulikoským upadl. Sudí Orel odpískal pokutový kop, který Bakoš ranou do středu proměnil. Oslavil tak své sobotní 34. narozeniny a vstřelil čtvrtý gól z posledních pěti zápasů. Zároveň to pro něj byl jubilejní 100. gól v součtu české a slovenské ligy.

Slovácko si pak sice vytvořilo převahu, ale do výraznější šance se nedostalo a zápas ani nezdramatizovalo.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, ČTK