Synot liga - Hlavní je výhra a ne mé góly, řekl hrdina Mešanovič

Dnes 11:32 - Fotbalistům Slavie nemohl v duelu s Karvinou naplno pomoci kapitán a nejlepší střelec Milan Škoda, skvěle ho ale zastoupil bosenský útočník Muris Mešanovič. Dvěma góly zařídil výhru 2:1, která udržela Pražany v kontaktu s lídrem tabulky Plzní.

"Jsem rád hlavně za tu výhru, která je důležitější než moje góly, i když mě samozřejmě těší," řekl Mešanovič po utkání novinářům. "Tří bodů si hodně ceníme. Musíme vyhrávat a Plzni to co nejvíce znepříjemňovat," dodal.

Připustil však, že duel s nováčkem byl pro Slavii hodně těžký. Jeho odpor zlomil až deset minut před koncem právě Mešanovič, ke kterému propadl míč a patičkou zády k brance ho usměrnil do branky.

"Byl jsem prostě na správném místě. Potvrdilo se nám, že Karviná má opravdu dobrý mančaft, dnes proti nám ukázali, že umí být nebezpeční. Mají to dobře poskládané, jsou tam i vysocí soubojoví hráči, kteří nám dělali vzadu problémy, taky sbírali odražené balony a ze začátku druhé půle byli lepším mančaftem. My zase měli navrch v první půli a ke konci zápasu," hodnotil bosenský útočník.

Nechtěl spekulovat, zda Karvinským došly síly, když podobně jako před třemi týdny s Plzní přišli v závěru o dobrý výsledek. "Ano, nějaké poznatky jsme z toho jejich zápasu s Plzní měli, ale to plynulo z toho, že Karvinští chtěli být aktivní. A když hrajete aktivně, tak síly logicky docházejí. Toho jsme také využili," řekl Mešanovič.

Výkon Karviné udělal dojem i na Michala Frydrycha, který si vzal kapitánskou pásku místo Škody. "Přesvědčili jsme se, že to tady nemá nikdo jednoduché. Vyrovnání z penalty nás trochu znervóznilo. Soupeř pak na nás nastoupil, ale ke konci už jsme zase měli více příležitostí my. Nakonec jsme to tam v závěru nějak dotlačili. Jsou to opravdu důležité body," dodal Frydrych.

Redakce / ČTK