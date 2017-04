Synot liga - Disciplinárka nemohla potrestat Mingazova za simulování v derby

© slavia.cz - Ruslan Mingazov

Dnes 10:45 - Záložník Ruslan Mingazov za přifilmování svého pádu před penaltou, z níž fotbalisté Slavie v nastavení vyrovnali v nedělním pražském derby proti Spartě na konečných 1:1, nebude pykat. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) nemohla turkmenského hráče potrestat kvůli tomu, že jí to současný řád neumožňuje.

"Disciplinární řád fotbalové asociace účinný do 30. června 2015 umožňoval trestat simulování jako případ nesportovního chování. Stávající disciplinární řád toto neumožňuje, protože u hráčů podmiňuje možnost trestat za narušení řádného průběhu hry pouze tehdy, pokud by za to jinak hrozila červená karta, což ale v případě simulování samotného není," uvedl předseda disciplinární komise Richard Baček.

"Ligová fotbalová asociace připravuje novelizaci disciplinárního řádu, kde bude možné simulování trestat. V platnost by měl vstoupit na začátku příští sezony," doplnil Baček. Disciplinární komise dříve spadala pod fotbalovou asociaci, ale vloni přešla pod LFA, která začala řídit profesionální soutěže.

Mingazov si v poslední minutě nedělního derby vykoledoval penaltu poté, co si navedl míč do vápna, zasekl ho před Vjačeslavem Karavajevem a upadl. Sudí Pavel Franěk odpískal pokutový kop, ale opakované záběry usvědčily turkmenského reprezentanta, že začal padat dříve, než došlo ke kontaktu s bekem Sparty. Rozhodčí má kvůli chybě pozastavenou delegaci na tři utkání.

Disciplinárka na dnešním zasedání zahájila po derby řízení s oběma kluby. Se Slavií kvůli nevhodnému chování fanoušků a porušení povinností pořadatelské služby, se Spartou pak kvůli chování příznivců a poškození zařízení stadionu. Výtržnosti fanoušků bude komise řešit i s Bohemians 1905, Jabloncem a Hradcem Králové.

Za čtyři žluté karty si jedno kolo nezahrají v první lize příbramští Tomáš Pilík s Martinem Kramešem, sparťan Lukáš Vácha, slávista Josef Hušbauer, plzeňský Michael Krmenčík a teplický Michal Jeřábek. Ve druhé lize čeká stejný trest za čtyři napomínání na Petra Javorka z Táborska, Martina Hirsche z Prostějova i opavského Radima Grussmanna a za vyloučení na prostějovského Jana Hladíka.

