Synot liga - Franěk nařídil penaltu pro Slavii chybně, komise ho potrestala

Dnes 09:16 - Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR pozastavila delegaci na tři ligová kola sudímu Pavlu Fraňkovi za chybně nařízenou penaltu v nedělním pražském derby, po které domácí Slavia v nastavení vyrovnala v duelu se Spartou na konečných 1:1.

Třiačtyřicetiletý Franěk patří mezi nejlépe hodnocené rozhodčí v této sezoně a i v derby si dlouho vedl dobře. Jenže v nastaveném čase si záložník Slavie Ruslan Mingazov navedl míč do pokutového území, zasekl ho před Vjačeslavem Karavajevem a upadl. Sudí odpískal pokutový kop, ale opakované záběry usvědčily turkmenského reprezentanta, že začal padat dříve, než došlo ke kontaktu s bekem Sparty.

Slavii chybně nařízená penalta pomohla odvrátit porážku a udržela mezi oběma týmy devítibodový rozestup. Podle místopředsedy komise sudích Petra Mlsny však šlo o situaci, která se naživo bez využití televizní techniky těžko posuzovala.

"Jako delegát na tribuně jsem nejprve měl za to, že šlo o správně nařízený pokutový kop. Až záznam situace ukázal opak," zastal se Mlsna Fraňka. Za ovlivnění výsledku ale komise musela sudímu činnost pozastavit.

"Rozhodnutí rozhodčího mělo vliv na konečný výsledek utkání. Z analýzy dostupných záznamů je zřejmé, že hráč Mingazov svým jednáním zjevně oklamal rozhodčího a přiměl ho k nařízení tohoto pokutového kopu. Rozhodčí měl hráče napomenout a nařídit nepřímý volný kop," stojí v prohlášení komise.

Fraňkovi už slavné derby přineslo trest podruhé. V roce 2010 udělal v souboji Sparty se Slavií několik chyb a mimo jiné nevyloučil sparťana Tomáše Řepku za faul na unikajícího protihráče. Tehdy měl činnost zastavenou na pět kol.

"Nehraje roli, jak pískal před lety. Důležitá je výkonnost a pro sudího Fraňka je to první trest v sezoně, ve které má odpískáno 15 utkání a je druhým nejobsazovanějším rozhodčím. Je třeba přihlédnout i k tomu, že celé utkání zvládal velmi dobře a udělal jedinou, bohužel hrubou chybu, která měla vliv na výsledek utkání," řekl Mlsna.

Podle něj šlo o situaci, ve které by měli v budoucnu sudím pomáhat kolegové u videa, které se nyní ve fotbale testuje. "To jsou přesně ty chvíle, kdy by videorozhodčí měl sehrát svou roli. Pustit si daný moment z více úhlů a přeposlat tu informaci sudímu, který by se rozhodl o verdiktu," dodal Mlsna.

Trest na jedno utkání dostal také Jan Mikyska za chyby v utkání druhé nejvyšší soutěže mezi Znojmem a Prostějovem.

