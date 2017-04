Synot liga - Cílem zůstává titul, řekl nový trenér plzeňských fotbalistů Bečka

© fcviktoria.cz - Zdeněk Bečka

Dnes 09:14 - Dlouhé roky byl Zdeněk Bečka u fotbalistů Viktorie Plzeň asistentem trenéra, nyní dostává velkou šanci. Po ukončení spolupráce s koučem Romanem Pivarníkem byl dočasně pověřen vedením týmu a v pátek ho tak čeká ligová premiéra v roli hlavního kouče.

"Cítím obrovskou zodpovědnost, ale nové role se nebojím. Cílem i nadále zůstává obhajoba mistrovského titulu. Cítím jako svou velkou povinnost v této chvíli Viktorce pomoci a převzít odpovědnost," řekl Bečka pro klubový web. "Teď musíme udělat tlustou čáru, začít od nuly a řádně se nachystat na zbývající ligové zápasy," dodal krátce po nedělním tréninku, který vedl.

O kompetence se rozdělí s dalším dosavadním asistentem Pavlem Horváthem. "S Pavlem se známe dlouho, vím, co od něj mohu čekat a v čem mě může podpořit. Proto jsem chtěl, aby byl mým asistentem. Hlavní odpovědnost ale ponesu já a budu mít i poslední slovo, jinak to ani nejde," řekl Bečka, která má potřebnou licenci, zatímco Horváth si ji teprve dodělává.

Oba strávili v Plzni i velkou část kariéry. Horváth dovedl jako kapitán Viktorii k třem ligovým titulům a dvěma postupům do Ligy mistrů. Šestačtyřicetiletý Bečka odehrál v Plzni šest sezon v 90. letech a naposledy v ročníku 2002/03.

Následně ve Štruncových sadech trénoval dorost a byl asistentem kouče Stanislava Levého. Po jeho odvolání ho následoval do Zlína a do albánského Skënderbeu Korcë, kde slavil titul. Jako asistent se vrátil do Plzně v prosinci 2013 za trenéra Dušana Uhrina mladšího. Na přípravě týmu se posílel i za dalších trenérů Miroslava Koubka, Karla Krejčího a Pivarníka, kterého po sobotní remíze 2:2 s Teplicemi ve funkci nahradil.

Nyní má Bečka pět dní na to, aby tým připravil na páteční duel v Hradci Králové. "Chceme a musíme tento zápas vyhrát. Nic jiného pro nás neexistuje. Cíl se nemění, chceme obhájit mistrovský titul," dodal.

Redakce / ČTK