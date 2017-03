Synot liga - Rosický je po operaci achilovky a sezona pro něho skončila

© sparta.cz - Tomáš Rosický

Dnes 10:27 - Fotbalista Tomáš Rosický se dnes podrobil operaci achilovky, s níž má dlouhodobé problémy. Šestatřicetiletý záložník Sparty Praha se kvůli neustupujícím potížím, na které konzervativní léčba nezabírala, rozhodl pro radikální řešení a do konce sezony se už na hřišti neobjeví. Informoval o tom klub na svém webu.

Rosický, jenž se na Letnou vrátil po dlouholetém angažmá v Arsenalu vloni v srpnu, odehrál za Spartu zatím jen 19 minut. Kariéru ale zatím nevzdává, o návrat se chce pokusit na začátku příštího ročníku.

"Je to jako v životě - pokud je naděje, člověk o ni musí bojovat. Já to ještě jednou prostě musím zkusit. Odmala jsem tu vyrůstal a synonymem sparťanství pro mě bylo nevzdávat se," uvedl Rosický na webu Sparty.

Operační řešení problémů s Achillovou šlachou Rosický naznačil už koncem minulého týdne v rozhovoru pro SpartaTV. "Zranění se nelepší. Po problémech na podzim to nejprve ustoupilo a vše bylo v pořádku. V přípravném období všechno vypadalo dobře, ale bohužel se mi to vrátilo. Operaci se nevyhnu," uvedl záložník, jenž má na svém kontě 105 reprezentačních startů.

Rosického kariéra je plná zdravotních potíží zejména se svaly a šlachami. Kvůli tomu často absentoval v Arsenalu a mimo jiné přišel o dvě celé sezony včetně té minulé. Po podzimních problémech věřil, že se dá přes zimu dohromady a stihne jaro, ale to se nepovedlo.

"Po podzimu vše ustoupilo, absolvoval jsem přípravu a vypadalo všechno dobře. Ještě tři dny před startem jara jsem normálně trénoval, ale bohužel se mi to vrátilo a od té doby to neustupuje," litoval Rosický.

"Servis okolo mám výborný, na Spartě se snaží dělat všichni co mohou. Ale někdy ať děláš, co děláš, tak to nejde. Ale musíš pokračovat dál. Tyhle věci jsou pro mě ubíjejí, protože jsem toho měl v kariéře dost. V mém věku už o konci kariéry přemýšlím, ale naději stále mám a musím to ještě jednou zkusit," řekl trojnásobný český fotbalista roku.

Rád by si totiž ještě splnil jeden vytoužený sen. A to dostat Spartu zpátky do Ligy mistrů. "Sparta je moje konečná stanice a tak to mělo vždy být. Chci se jen snažit o to, aby to skončilo dobře. Mojí velkou motivací je dostat Spartu zpátky do Ligy mistrů, což by příští sezonu mohlo být reálné, protože je velká šance, že mistr tam půjde přímo. I proto se chci vyléčit," dodal Rosický.

Připouští však, že sledovat Spartu jen z tribuny je pro něj těžké. "Je to o to horší, kdy se nám teď nedaří. Kluci musí ukázat, že Sparta je specifický klub. Není to pro ně jednoduché, ale musí ukázat mnohem víc a musí na nich být vidět touha vyhrát. Teď přichází zápas, ve kterém se to dá zlomit," řekl směrem k nedělnímu derby se Slavií.

"Kluci musí jezdit po zadku, pak se projeví také jejich fotbalové schopnosti. Nesmí se stávat, že by proti nám soupeř bodoval jednoduchým fotbalem a bojovností. V tom musíme hodně přidat. Pak to bude dobré," dodal.

Redakce / ČTK