Synot liga - Nesmí nás to poznamenat, řekl po remíze v Liberci Sýkora

Dnes 11:43 - Fotbalisté Slavie poprvé od začátku listopadu zažívají, jaké je to neslavit v ligovém utkání vítězství. Po sedmi výhrách v řadě poprvé ztratili remízou 1:1 v Liberci a mohou přijít o první místo v tabulce. Záložník Jan Sýkora však věří, že to pražský tým negativně nepoznamená a po reprezentační pauze se vrátí na vítěznou vlnu v derby se Spartou.

"Ztráta bolí o to víc, že jsme měli celý zápas navrch. Měli jsme tam šance, které nám brankář Dúbravka chytil, zatímco oni dali gól z jedné pološance. Ale to se stává," hodnotil utkání 21. kola Sýkora. "Dříve jsme měli štěstí, když jsme dávali góly v 88. minutě, dnes ne. Ale nesmí nás to poznamenat do dalších zápasů a příště to zas musíme zvládnout," dodal třiadvacetiletý hráč.

Také středopolař Josef Hušbauer litoval promarněných šancí. Slavia hned třikrát nastřelila konstrukci branky, z toho Hušbauer dvakrát. "Bohužel jsme druhý gól nedali, i když jsme šancí na výhru měli dost, zatímco oni svou šanci proměnili. Ale jim opravdu fantasticky zachytal brankář Dúbravka. Liberec hodně podržel," souhlasil se Sýkorou.

Mrzelo ho, že při vyrovnání Liberce ve 40. minutě neodpískal sudí faul na Jana Bořila v podání Romana Potočného, který následně nahrával skórujícímu Ubongovi Ekpaiovi. "Myslím si, že to byl faul, ale viděl jsem to jen ze hřiště. Opakovaný záběr jsem neviděl, takže těžko hodnotit. Z mé pozice to ale faul byl," prohlásil Hušbauer.

Sedmadvacetiletý záložník také zůstal jediným ze tří ohrožených slávistů, který se vyhnul čtvrté žluté kartě v sezoně a může si tak zahrát v derby proti Spartě, ze které do Slavie přišel. To Bořil se Sýkorou kartu dostali a o derby přijdou. "Věděl jsem, že jsem ohrožený, tak jsem si dával pozor. Bohužel celá pravá strana se vykartovala. Bořil ale určitě nefauloval, hrál míč, tam byla žlutá vymyšlená. Je to škoda, že je to zrovna před derby," uvedl Hušbauer.

Se svou žlutou kartou nesouhlasil ani Sýkora. "Stahoval jsem nohy, protože jsme o kartách věděl. Myslím si, že to na žlutou nebylo. Byly tam horší situace, které kartou neskončily, ale nijak bych to nekomentoval. Prostě mám čtvrtou," řekl Sýkora, kterému náladu kazily i hanlivé pokřiky domácích fanoušků.

Do Slavie v zimě zamířil právě z Liberce, ale nečekal, že mu příznivci Slovanu budou přestup vyčítat. "Občas jsem něco zaslechl z hlediště. Byl jsme tu rok a půl a něco jsem tu dokázal. A to, co jsme slyšel, zvláště když jsem Liberci nic neudělal... Nechal bych to raději být," nechtěl se Sýkora pouštět do kontroverze. "Ani jsem si nepředstavoval, že by něco takového bylo možného, ale bylo. Malinko mě to zarazilo. Ale co s tím nadělám," dodal trojnásobný reprezentant.

Redakce / ČTK