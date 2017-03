Synot liga - Spartu čeká první zápas pod novým trenérem Radou

© youtube.com - Petr Rada

Dnes 09:20 - První zápas pod vedením nového trenéra Petra Rady čeká v páteční předehrávce 21. kola nejvyšší soutěže fotbalisty Sparty. A hned půjde o důležitý duel v boji o evropské poháry, protože kdyby letenský celek prohrál, snížil by pátý Zlín jeho náskok na třetí příčce na jediný bod. Stejnou šanci by navíc dostala i čtvrtá Mladá Boleslav.

Rada přišel do Sparty v úterý, kdy nahradil odvolaného Tomáše Požára a Davida Holoubka. Pod jejich vedením tým po výsledcích 0:4 a 1:1 vypadl z Evropské ligy s Rostovem a nedařilo se mu ani v domácí soutěži. V ní sparťané prohráli v Jablonci (1:3) a v Mladé Boleslavi (0:1), doma porazili pražské rivaly Bohemians 1905 i Duklu po nepřesvědčivých výkonech shodně 1:0.

Proti Zlínu tak bude Sparta spoléhat především na domácí prostředí, v dosavadním průběhu ligové sezony na Letné prohrála jediný z deseti zápasů. "Tradice klubu je zavazující, ale na druhou stranu už jsem něco odtrénoval. Kdybych měl z něčeho strach, tak by to nebylo dobré a nepůsobilo by to dobře do kabiny," řekl Rada.

"Samozřejmě nejde mávnout kouzelným proutkem a všechno půjde o sto procent nahoru. Ale nasazení a přístup by měly být automatické věci. Chci, aby se tohle vrátilo, protože diváci odpustí, když to někomu nejde, ale musí vidět chuť do hry a bojovnost," přidal Rada.

V nejlepším rozpoložení však není ani Zlín, který už šest kol nevyhrál a venku dvakrát za sebou nedal ani gól. Na pražské Letné navíc naposledy vyhrál před 15 lety. "Po trenérské výměně očekávám od Sparty zvýšenou motivaci nahradit předchozí výpadky," řekl kouč Zlína Bohumil Páník.

"Naším cílem je podat co nejlepší výkon, bodovat a udržet se v první pětce," uvedl. "Pro nás je pozitivní, že jsme v minulém kole dali Slovácku konečně gól. Druhým pozitivem je, že už můžeme počítat v naplno s Beauguelem, který nám výrazně pomáhá v útočné fázi, neboť se dokáže prosadit ve výškových soubojích," prohlásil zlínský trenér.

Jan Preisler / ČTK