Synot liga - Sami vidíme, že nehrajeme jako kapela, připustil plzeňský Bakoš

Dnes 08:12 - Útočník Marek Bakoš připustil, že výkony plzeňských fotbalistů nejsou na začátku jarní sezony ideální. Viktoria díky jeho gólu i v dnešní dohrávce podzimního 16. ligového kola na hřišti Bohemians 1905 hubené vítězství 1:0 spíše vydřela a po stejném výsledku dosáhla také na své dvě zbylé jarní výhry. I tak se přiblížila v tabulce na bod k vedoucí Slavii.

"Sami vidíme, že nehrajeme jako kapela. Nejde to tak, jak bychom si představovali. Ty výsledky bychom mohli zvýraznit. Víme, že máme problém na soupeřových hřištích, kdy nás soupeř zatlačí," řekl novinářům Bakoš.

"Dnes jsme hráli poctivě, snažili jsme se od začátku nastoupit, aby bylo vidět, že tu chceme zvítězit. Podařilo se nám dát rychlý gól. Ke konci půle nás domácí zatlačili a v druhé půli hráli výborně. Dostupovali nás a mě osobně překvapili," doplnil slovenský útočník.

Zápas v Ďolíčku rozhodl hlavičkou k tyči už v osmé minutě a připsal si třetí gól v ligové sezoně. "Tomáš Hořava mi to dal perfektně vědomě hlavičkou, potkali jsme se pohledem. Nebyl jsem v kontaktu a snažil jsem se to proměnit, aby z toho byl gól," konstatoval Bakoš.

Viktoria i v dohrávce měla daleko k ideálnímu výkonu. Podle Bakoše je na vině i psychika. "Současná Plzeň má výborné hráče, kteří jsou zabrždění v hlavě. Hlava je 50, 60 procent výkonu. Asi by se trochu mohla vyčistit," podotkl Bakoš.

"I v minulých sezonách, kdy se začalo bojovat o titul, jsme měli občas takové období, kdy jsme dali gól a pak jsme se snažili hlavně neinkasovat. Je třeba to vtloukat do hlavy týden co týden, je třeba se od toho odbourat a snažit se vstřelit soupeři další branky," prohlásil Bakoš.

Navzdory ne úplně ideálním výkonům se Viktoria přiblížila na rozdíl pouhého bodu k vedoucí Slavii. "Chceme vyhrávat zápasy a nakonec se to v 30., 28. nebo 29. kole rozhodne. Já to neovlivním. Ovlivním to, že se budeme soustředit na sebe a pojedeme teď do Karviné, kde chceme ukázat dobrý fotbal a vyhrát," konstatoval Bakoš.

V úvodních dvou jarních kolech nenastoupil, ale se změnou rozestavení na dva útočníky v posledních dvou duelech s Libercem a v Ďolíčku hrál od začátku. "Asi tři čtyři týdny jsem nehrál celý zápas. Po zápase s Libercem to bylo složité, cítil jsem se unavený. Ale dal jsem se do kupy a dnes se cítil dobře. I když teď jsem unavený," řekl třiatřicetiletý útočník.

Dva z jeho tří ligových gólů v sezoně včetně dnešního znamenaly venkovní výhru. Nespekuluje však nad tím, jestli mu trefa na Bohemians pomůže k silnější pozici v sestavě. "V Teplicích jsem dal gól, vyhráli jsme 1:0 a bavili jsme se takto o tom, jakou mám pozici. Za tři dny jsem hrál poslední zápas a od té doby jsem pořádně nehrál tři měsíce. Je nás tam dvacet, každý chce hrát. Necháme to na trenérovi, jak bude pracovat s mužstvem," dodal.

