Synot liga - Škoda: Nebyl to úplně náš zápas, o to větší radost z výhry máme

© slavia.cz - Fotbalisté Slavie Praha

0 Líbilo se

Dnes 09:23 - Útočník Milan Škoda si cenil dnešní vydřené výhry 2:1 nad Teplicemi o to víc, že se fotbalistům Slavie herně nedařilo tolik jako v předešlých zápasech. K vítězství a udržení čtyřbodového náskoku v čele ligy přispěl úvodní brankou, kterou se osamostatnil v čele tabulky kanonýrů.

"Byl to úplně jiný zápas než minule s Plzní (1:0). Musím říct, že jsme úplně nechytili začátek, cítil jsem, že to nebylo prostě úplně ono. Nedařilo se nám tolik jako ty poslední zápasy, o to větší radost máme, že jsme to zvládli. Bylo to vybojované, strašně si toho vážíme. Myslím, že ty zápasy teď budou těžší a těžší," řekl novinářům Škoda.

V 25. minutě otevřel skóre poté, co doklepl do sítě míč odražený od břevna po obloučku Murise Mešanoviče. "Bál jsem, že mi to třeba skočí, protože jsem to neměl úplně dobře načasované. Takže jsem si to radši ještě zastavil a bylo to trochu v panice. Nevěděl jsem, jestli není někdo za mnou a neukopne mi to, tak jsem si to netroufl dát z první. Pak už to bylo v pohodě," řekl Škoda.

Dvanáctým gólem v sezoně se osamostatnil v čele tabulky ligových kanonýrů. "Jsem samozřejmě rád, ale nějak to teď nehrotím. Byl to důležitý gól, měl jsem z něj velikou radost, protože jsem cítil, že to není úplně náš zápas. Říkal jsem si, že ten gól bude strašně důležitý, bohužel jsem si hned za pět minut nechali zbytečně vyrovnat, takže jsem byl naštvaný. Ale naštěstí jsme to zvládli," oddychl si jednatřicetiletý reprezentant.

Slavia vstřelila vítězný gól až v 87. minutě, jen o minutu dřív než minule při výhře nad Plzní. "Ke konci nám to tam teď padá. Jsme samozřejmě rádi, myslím, že jsme dneska ukázali sílu týmu. Přežili jsme nějaké šance Teplic, ale šli jsme za tím a myslím, že jsme si to zasloužili," uvedl Škoda.

Jeho celek odskočil třetí Spartě už na devět bodů, před druhou Plzní, kterou ve středu čeká dohrávka na půdě Bohemians, má náskok čtyř bodů. "Přemýšlel jsem o tom, že se asi půjdu na Bohemku podívat. Ještě ale nevím, jaké máme plány na týden, jestli budeme mít trénink, nebo ne," dodal Škoda, který přišel do Slavie právě z Bohemians.

Redakce / ČTK