Synot liga - Trenéři Požár s Holoubkem skončili u fotbalistů Sparty

Dnes 18:33 - Trenéři Tomáš Požár s Davidem Holoubkem skončili u fotbalistů Sparty. Vedení je odvolalo poté, co letenský celek vypadl z Evropské ligy a v úvodních čtyřech jarních kolech dvakrát prohrál. Tým dočasně povedou asistenti Zdeněk Svoboda se Stanislavem Hejkalem.

"Nejsme spokojeni ani s výsledky, ani s předváděnou hrou. Tým se po vysoké porážce v Rostově nedokázal vrátit na vítěznou vlnu a nepřicházely ani známky zlepšení," uvedl na webu Sparty generální ředitel klubu Adam Kotalík.

Šestatřicetiletý Holoubek bude i nadále ve Spartě pokračovat a vrací se k trénování v mládežnické akademii na Strahově. V roli sportovního ředitele zůstane i jednačtyřicetiletý Požár, který plnil roli hlavního trenéra, protože Holoubek zatím nemá potřebnou licenci.

Holoubek sice na podzim jako dočasný kouč dokázal se Spartou postoupit z prvního místa v základní skupině do druhého kola Evropské ligy, tam však Pražané po debaklu 0:4 a remíze 1:1 s Rostovem skončili. Dech došel týmu i v domácí soutěži, kde se doma protrápil k výhrám 1:0 nad Bohemians 1905 a Duklou, venku ale podlehl 1:3 Jablonci a naposledy v neděli 0:1 Mladé Boleslavi.

V tabulce první ligy patří Spartě třetí místo se ztrátou pěti bodů na druhou Plzeň, obhájce titulu má však utkání k dobru. Za vedoucí Slavií zaostává letenský celek o devět bodů. Od čtvrté Mladé Boleslavi a pátého Zlína, proti kterému nastoupí v pátek, dělí Spartu čtyři body.

O novém trenérovi zatím vedení Sparty nerozhodlo, podle médií už ale několikrát jednalo s Pavlem Vrbou. Zájem o bývalého kouče české reprezentace, jenž v prosinci skončil v Machačkale, však údajně projevila i Plzeň, kterou Vrba dovedl ke dvěma mistrovským titulům.

Vrba v rozhovoru pro Moravskoslezský deník přiznal, že zájem Sparty zaregistroval. "Média mají dobré informace, ne přes mě, ale přes určité lidi," prohlásil. "Jsou kluby, které by mě v Česku zajímaly, je to o jednáních, je to o dohodě. Netvrdím, že by bylo něco podepsáno, něco domluveno," dodal.

"Pokud by mě oslovil top klub v Česku, je to pro mě zajímavé. To platí i o zahraničí. V této chvíli je to otevřená věc. Zatím to bude ještě nějakou dobu trvat, kdy žádné angažmá mít nebudu," uvedl Vrba. "V současné době jsou v Česku tři čtyři dobré a zajímavé adresy. Proto bych nespecifikoval jenom Spartu," přidal.

Redakce / ČTK