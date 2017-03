Synot liga - Nemyslím, že mě Krmenčík ovlivnil, řekl k vlastní brance Kúdela

© fcviktoria.cz - Fotbalisté Viktorie Plzeň

Dnes 12:06 - Před jediným gólem dnešního ligového duelu mezi fotbalisty Plzně stál domácí útočník Michael Krmenčík v době centru od Jana Kopice v ofsajdu, autor nešťastné vlastní branky hostující Ondřej Kúdela se ale na to nechtěl vymlouvat. Připustil, že kanonýrem Viktorie nebyl při přímém kopu a sporné situaci ovlivněný.

"Byla to standardka, která vyplynula ze hry ke konci první půle. Byla dobře kopnutá, viděl jsem to na poslední chvíli a trefil jsem to bohužel do nesprávné branky," řekl smutně Kúdela České televizi.

"Nemyslím si, že bych byl Krmenčíkem ovlivněný. Soustředil jsem se hlavně na ten prostor a snažil jsem se to odvrátit. Prostě můj gól, o tom se nemá cenu bavit," doplnila zimní posila Severočechů.

Trenér Slovanu Jindřich Trpišovský litoval spíše toho, že se standardní situace ve 44. minutě vůbec kopala. "Situaci jsem viděl jen v reálu. Prý je tam dvojitý výklad pravidel, úplně se v tom nevyznám. Z informací, co mám, půlka lidí říká, že to ofsajd byl, půlka, že ne, z nějakého zapojení hráče," uvedl.

"Spíš mě mrzí, že ke standardce došlo, protože podle mě to faul nebyl," uvedl Trpišovský. "Většinu standardek jsme uskákali dobře, bohužel z tohohle jsme dostali branku," doplnil kouč.

