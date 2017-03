Synot liga - Boleslav našla slabinu a využila jí, řekl Koubek

© sparta.cz - Tomáš Koubek

Dnes 08:07 - V prvním poločase brankář Tomáš Koubek držel fotbalisty Sparty několika dobrými zákroky ve hře. Po přestávce však při rohovém kopu zaváhal a Mladá Boleslav po hlavičce stopera Douglase da Silvy rozhodla o vítězství 1:0.

"Zbrzdili mě tam nějací dva hráči, takže jsem se nedostal k míči naplno a Da Silva mě tam přeskočil," řekl Koubek novinářům. "Myslím, že Boleslav to zahrála dobře. Našla naši slabinu a podařilo se jí vstřelit gól ze standardní situace. Později se na to podíváme, ale já sám musím vědět, jestli jsem se rozhodl dobře, nebo špatně," dodal Koubek.

Boleslav po zápase netajila, že právě na standardní situace se vzhledem k výškové převaze zaměřila. "To vidí každý. Nevím, jaký výškový průměr měla Boleslav v druhé části utkání s Magerou, ale ten náš je přibližně 175 centimetrů," uvedl Koubek.

"Bohužel si tak musíme během standardek pomoci jinak. Především dostat hráče co nejdál od branky, aby nezakončovali z takové blízkosti, ale při rozích je jasné, že je výšková převaha soupeřů znát, když jsme v průměru přibližně o patnáct centimetrů nižší," posteskl si brankář Sparty.

Co by měli Letenští udělat, aby našli ztracenou formu, Koubek neví. "V našem případě si ani neuvědomuji, že bychom měli nějakou šanci. Je tak jasné, že nemůžeme vyhrát, když nevstřelíme gól," prohlásil. "Dokážeme se dostat do různých přečíslení, ale pak jsme nerozhodní, jestli centrovat do vápna, nebo jít do souboje jeden na jednoho," popsal.

"Asi to souvisí i s naším sebevědomím, které po dvou porážkách není nijak vysoké," přidal Koubek. "Každý to ale musíme vzít do svých rukou, nekoukat kolem sebe a jít do toho po hlavě," dodal.

