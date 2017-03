Synot liga - Šural: Někdy to skončí na tribuně, jindy takhle krásně

© sparta.cz - Josef Šural

Dnes 15:08 - Záložník Josef Šural rozhodl jedinou brankou o výhře fotbalistů Sparty nad Duklou. Šestadvacetiletý reprezentant se v zápase 19. ligového kola prosadil v páté minutě povedenou střelou, o které prý věděl, že skončí gólem už ve chvíli, kdy kopnul do míče.

"Nepřekvapilo mě, že to skončilo gólem. Hned jak jsem kopnul do míče, tak jsem věděl, že mi sedla. Ale je to náhoda. Jednou to skončí na tribuně, jednou takhle krásně," řekl novinářům Šural, který shodou okolností podobné střely trénoval před zápasem.

Krásný gól byl nakonec jedna z mála věcí, ze kterých mohl mít po zápase radost. "Spokojení nejsme, doma musíme dát víc gólů, nebo mít minimálně víc šancí. Měli jsme jich málo, hra dopředu nebyla ideální," prohlásil Šural.

"Musíme mít větší klid v zakončení. Měli jsme tam brejky dva na jednoho, tři na dva a řešili jsme je špatně. Tam si musíme přihrát do prázdné brány," upozornil bývalý hráč Liberce.

Zdůraznil však, že pro trápící se Spartu je důležité především vítězství. "V naší situaci určitě. V Jablonci kluci hráli hezky, ale najednou jsme prohrávali 0:2. Nechci samozřejmě říct, že je lepší hrát prd a vyhrávat, ale musíme se od toho odrazit, pracovat a doufat, že hra přijde co nejdřív," dodal Šural, který se objevil v základní sestavě po delší době.

"Necítil jsem se nic moc. Ale nakonec z toho bylo devadesát minut," řekl Šural. "V závěru jsem toho měl plný kecky, ale Lafi (David Lafata) měl nějaké drobné zranění, tak jsem se posunul dopředu a tam jsem se alespoň snažil chodit do soubojů," dodal odchovanec Brna.

