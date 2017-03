Synot liga - Pivarník: Spekulace o Vrbově návratu ovlivnily zápas

© fcviktoria.cz - Roman Pivarník

Dnes 12:04 - Trenéra plzeňských fotbalistů Romana Pivarníka mrzelo, že se kvůli jedné remíze před týdnem na půdě Zlína začala probírat jeho pozice u týmu. Spekulace o možném návratu kouče Pavla Vrby k západočeskému mužstvu podle něj měly částečně vliv na dnešní ligový šlágr na Slavii, který Pražané vyhráli 1:0 a vedou tabulku už o čtyři body.

"Pod tlakem jste jako trenér stále, ať už tady nebo někde jinde. Ale mrzí mě, že před tak důležitým zápasem po jedné remíze ve Zlíně, který je čtvrtým týmem v tabulce, se řeší trenér," řekl na tiskové konferenci Pivarník.

"I když jsem po zápase ve Zlíně nemohl být spokojený, měli jsme bod a třináctkrát jsme neprohráli. Koncentrace každého měla být na ten zápas (se Slavií) a takhle šla pozornost trochu někam jinam," doplnil padesátiletý trenér.

Zatímco před týdnem ve Zlíně nebyl s výkonem spokojen, dnes podle něj hrála Viktoria lépe. "V prvním poločase jsme dokázali Slavii eliminovat, dařilo se nám napadat a dostupovat hráče, ale nedotáhli jsme naše brejky. Bohužel v zápasech venku nejsme na posledních 30 metrech tak silní, jak bychom měli být. Chybí mi tam více střel, zakončení," litoval Pivarník.

Zápas výrazně ovlivnilo vyloučení Radima Řezníka z 71. minuty, po němž slávisté v závěru dali vítězný gól. "Hráč, který jde do útoku směrem dopředu, dostane dvakrát žlutou kartu a oslabí mužstvo. Z naší strany je to fatální chyba. Všichni ví, že takovéhle zápasy rozhodují maličkosti a my nabijeme soupeři na smeč," zlobil se Pivarník.

Jeho celek ztrácí na Slavii z druhého místa tabulky už čtyři body, ale má k dobru dohrávku na půdě Bohemians 1905. "Slavia se dostala do určité výhody, ale ve hře je ještě velký počet bodů. My se potřebujeme rychle oklepat. Uvidíme, jak dokážeme zvládnout dohrávku s Bohemians, pak se to bude odvíjet dál," dodal Pivarník.

