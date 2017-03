Synot liga - Na Slavii půjdeme v plné síle, řekl trenér Plzně Pivarník

© fcviktoria.cz - Roman Pivarník

0 Líbilo se

Dnes 09:25 - Fotbalisté Plzně půjdou do nedělního utkání proti vedoucímu celku první ligy Slavii v plné síle. Trenér Roman Pivarník má podle internetových stránek obhájce titulu, který na druhém místě ztrácí na pražského soupeře jeden bod a má zápas k dobru, k dispozici kompletní kádr včetně uzdraveného záložníka Martina Chriena.

"Pro nás je důležitý každý zápas, každý chceme a potřebujeme vyhrát," řekl Pivarník. "Tohle je ale trošku jiný zápas, takže postupně budeme tým chystat tak, aby motivace gradovala a byla nachystána na nedělní šestnáctou hodinu," přidal slovenský kouč.

Před utkáním v Edenu se může západočeský celek spolehnout na nejlepší obranu v lize a také na kompletní kádr. "Všichni jsou zdraví, nachystaný na zápas. Pomalu by měl být připraven i Martin Chrien, takže do zápasu půjdeme v plné síle," prohlásil Pivarník.

Trenér Plzně se na zápas těší také proto, že by mělo být vyprodáno. "Doma jsme zvyklí hrát před vyprodaným stadionem a teď nás to čeká i na Slavii. Doufám, že to bude kvalitní zápas s dobrým koncem pro nás," uvedl Pivarník. "Každý má takové zápasy rád, protože to patří k fotbalu. Jsem rád, že jsme spolu se Slavií vyprodali stadion," dodal.

Redakce / ČTK