Synot liga - Tecl si nemyslí, že by Slavia jeho bývalému klubu nahnala strach

Dnes 08:12 - Pro slávistického fotbalistu Stanislava Tecla bude nedělní ligový šlágr s Plzní o to speciálnější, že na západě Čech v letech 2013 až 2015 působil. Viktoria podle něj bude v Edenu pro Pražany o to nebezpečnějším soupeřem, že v minulém kole ztratila body i vedení v tabulce po remíze 0:0 ve Zlíně.

"Nemyslím si, že bychom byli nějakým extra favoritem. Plzeň umí zvládat velké zápasy, má jich odehráno hodně. Že se jim nepovedl zápas ve Zlíně, o to těžší to pro nás může být. Samozřejmě nemusí, ale o to tvrději se teď připravují a budou chtít ten zápas zvládnout," řekl novinářům Tecl, jehož celek na rozdíl od Plzně v minulém kole zvítězil v Příbrami rekordně 8:1 a poskočil do čela soutěže.

"Jestli to bude tak, jako když jsem byl v Plzni já, tak teď neřeší vůbec nic. Prostě trénují a soustředí se sami na sebe. Rozhodně si nemyslím, že by sem přijel ustrašený mančaft. Nemyslím, že bychom jim nahnali strach," dodal Tecl s úsměvem.

S Plzní získal dva mistrovské tituly a zahrál si s ní i Ligu mistrů. "Těším se hodně, vždy proti Plzni hraji rád. Ti kluci se tam moc nevyměnili, takže spoustu z nich znám. O to je to pro mě větší svátek," uvedl šestadvacetiletý útočník.

Na hecování s plzeňskými hráči nejspíš nedojde. "Ono to ani nemá cenu, už takhle je to dost vyhecované. Nějaké srandičky půjdou stranou," podotkl Tecl. "Samozřejmě v kontaktu jsme. V každém klubu jsou vždy nějací kamarádi, s kterými si člověk sedne a je s nimi v kontaktu. Z Plzně asi nejvíc s Honzou Kovaříkem," dodal Tecl.

Zatímco Slavia hraje o titul po dlouhé době, Plzeň útočí na třetí ligový primát po sobě. "Doufám, že zvítězí náš hlad. Zkušenost je důležitá, ale není to taková výhoda, že bychom byli proti tomu bez šance. Naopak si myslím, že té zkušenosti někdy už takový ten hlad chybí. Doufám, že v tom budeme v tom utkání odhodlanější," řekl Tecl.

"Musíme hrát důrazný a agresivní fotbal s rychlým přechodem. To bude platit na všechny, Plzeň není výjimkou," dodal Tecl, který po zimním příchodu do Slavie zasáhl do obou dosavadních kol jako střídající hráč.

