Synot liga - Sparťan Dočkal odletěl do Číny a přiblížil se přestupu

© zimbio.com - Bořek Dočkal

0 Líbilo se

Dnes 09:11 - Fotbalista Bořek Dočkal se přiblížil přestupu ze Sparty do čínského klubu Che-nan Ťien-jie. Osmadvacetiletý reprezentační záložník podle isport.cz dnes po obědě odletěl se svým agentem a manželkou do Asie, aby si prohlédl tamní prostředí. Poté by měl ve třináctém celku minulé sezony čínské ligy absolvovat zdravotní prohlídku a případně podepsat smlouvu. Sparta by za něj mohla údajně dostat v přepočtu až 230 milionů korun.

Sparta už před týdnem odmítla první čínskou nabídku v hodnotě 175 milionů korun s tím, že nebude oslabovat kádr o klíčového hráče před úvodním zápasem vyřazovací fáze Evropské ligy v Rostově. Také Dočkal minulé úterý prohlásil, že přestup by nebyl ideálně načasovaný.

Pražané však v Rostově vysoko prohráli 0:4 a jejich šance na postup jsou před čtvrteční domácí odvetou mizivé, téma možného Dočkalova odchodu se tak znovu otevřelo. Čínská strana údajně výrazně zvýšila nabídku a reprezentační opora zřejmě dostala od Sparty svolení k odchodu.

Dočkal působí ve Spartě od srpna 2013 a patří ke klíčovým fotbalistům Letenských. V této sezoně Evropské ligy je bývalý hráč Slavie, Kladna, Liberce, Konyasporu a Trondheimu dokonce s šesti asistencemi nejlepším nahrávačem celé soutěže. Další přihrávky však už nejspíš v Evropské lize nepřidá a zamíří do rychle se rozvíjející čínské ligy, kam za astronomické částky míří řada evropských hvězd.

Kam dál?

Jan Preisler / ČTK