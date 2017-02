Synot liga - Ivanschitz mohl při premiéře skórovat, sám se na sebe zlobil

© twitter.com - Andreas Ivanschitz

0 Líbilo se

Dnes 10:23 - Poměrně vydařenou premiéru v české fotbalové lize má za sebou bývalý kapitán rakouské reprezentace Andreas Ivanschitz, který pomohl Plzni porazit Příbram 1:0. Mrzelo ho jen to, že neproměnil jednu ze svých dvou šancí, čímž by sobě i spoluhráčům zápas ulehčil. Věří, že příště už bude v zakončení přesnější.

"Nebyl jsem nervózní. Spíš jsem byl zvědavý a hodně jsem se těšil. Mrzí mě ty dvě šance, které jsme nedal. Takové šance musím proměnit. Pokud bych je dal, tak se zápas vyvíjel jinak. Zlobím se kvůli tomu na sebe. Věřím, že v dalším zápase takové šance proměním," hodnotil Ivanschitz svůj první soutěžní zápas v dresu Plzně, kam v zimě přišel ze zámořské MLS.

Plzeň se v utkání s poslední Příbramí dlouho trápila s koncovkou, než v 70. minutě rozhodl Michael Krmenčík, který o pět minut dříve nahradil právě Ivanschitze. Toho trenér Roman Pivarník nestáhl kvůli výkonu, ale kvůli změně rozestavení. "Andy pracoval dobře na velkém prostoru, zapojoval se do kombinace, ale naše jediná možnost bylo přejít na 4-4-2, proto šel dolů," vysvětlil Pivarník.

"Byl to těžký zápas. Vytvářeli jsme si šance, které jsme nedávali. Kdybychom některou z šancí proměnili dříve, bylo by to mnohem jednoduší. Ale hlavní je, že máme tři body, to je jediné, co se počítá. Můžeme odcházet s pozitivním pocitem," řekl třiatřicetiletý Rakušan na pozápasové tiskové konferenci.

Připustil, že ho úroveň české ligy příjemně překvapila. "Byl to pro mě první zápas v české lize. Všechno je pro mě nové. Soupeře nemám tak přečtené. Příbram mě překvapila, jak dobře bránila. Potvrzuje se, že je jedno, jestli hrajete proti prvnímu, osmému či poslednímu týmu tabulky. Vždy do toho musíte dát všechno," uvedl bývalý hráč Rapidu Vídeň, Salcburku, Panathinaikosu Atény, Mohuče, Levante a Seattlu.

"V Plzni máme velmi kvalitní a ambiciózní tým s velkou silou. Vytváříme si hodně šancí a hrajeme dobře po stranách. Jediný problém je zatím naše produktivita. Těším se na další zápasy. Snad se i brzy naučím oslavné písně v kabině, abych se mohl připojit a ne jen poslouchat," usmíval se Ivanschitz.

Také se plánuje naučit alespoň základy češtiny. "Byl jsem už v mnoha zemích a vždy jsme se snažil rychle přizpůsobit tamní řeči, ale čeština je hodně těžká. Hráči i trenér mi hodně pomáhají, jelikož umí německy. Budu ale dělat vše, co bude v mých silách, abych brzy něco rozuměl," slíbil.

Kam dál?

Jan Preisler / ČTK