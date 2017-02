Synot liga - Nasadit Konatého nebylo snadné rozhodnutí, řekl Požár

© fanatik.ro - Konaté

Dnes 08:16 - V základní sestavě Sparty pro dnešní utkání s Bohemians 1905 se objevil i záložník Tiémoko Konaté a trenér Tomáš Požár přiznal, že nešlo o jednoduché rozhodnutí. Šestadvacetiletý fotbalista totiž v létě upadl u fanoušků v nemilost kvůli pokusu vytrucovat si přestup a ve čtvrtek se zase v úvodním duelu druhého kola Evropské ligy v Rostově podepsal pod debakl 0:4 červenou kartou.

"Ve čtvrtek se stalo, co se stalo, byl to nejhorší možný scénář," řekl na tiskové konferenci Požár. "Jeho nasazení jsme zvažovali a nebylo to jednoduché rozhodnutí. Ale z vnitřního prostředí jsem cítil obrovskou Timiho podporu, proto jsme ho nasadili," dodal.

Část příznivců Sparty však neměla s Konatém slitování a celý zápas na něj pískala a skandovala urážlivé pokřiky. "Nechceme fanoušky rozdělovat. Tato situace mi vadí, proto chci všechny požádat, abychom byli jednotní a nechali už tohle téma být," uvedl.

Přestože Požár s reakcí počítal, Konatého na ni nijak nepřipravoval. "Ne. Jen jsme s ním mluvili, jestli je dost odolný a dokáže zápas zvládnout. Vyzařovala z něj síla a to také rozhodlo," přidal letenský kouč s tím, že pro něj je vyloučení z Rostova uzavřené téma. "Zásah do utkání to byl, ale v kontextu všech událostí, co se staly před tím, jsme zaujali postoj, že Timiho podpoříme," prohlásil.

Rozhodnutí nasadit Konatého ocenil i trenér Bohemians 1905 Miroslav Koubek. "Před zápasem jsme to nijak neřešili, ale když tak o tom teď na základě otázky přemýšlím, tak to bylo velmi citlivé a správné rozhodnutí. Kdyby nenastoupil, tak je ten hráč prostě zadupanej," uvedl.

