Synot liga - Sparta na úvod jara bojovala sama se sebou, ale gólem Čermáka zdolala Bohemians

© sparta.cz - Sparta porazila Bohemians

0 Líbilo se

Dnes 19:26 - Pražská Sparta stejně jako její konkurenti v boji o ligový titul naplno bodovala. V pražském derby na Letné porazila Bohemians nejtěsnějším rozdílem 1:0, nicméně žádný oslnivý výkon nepředvedla. Jediný gól utkání vstřelil v prvním poločase Aleš Čermák. Sparta tak na vedoucí Plzeň ztrácí čtyři body.

Sparta Praha 1:0 Bohemians 1905

Gól: 36. Čermák

Sparta: T. Koubek - Karavajev, Holek, Michal Kadlec, Costa - Néstor (68. Juliš), Sáček, Dočkal, Čermák (82. Vácha), Konaté - Lafata (86. Šural)

Bohemians 1905: Berkovec - Dostál, Buchta, Krch, Švec, Havel - Hubínek, Jirásek - Mašek (73. Berger), Markovič (84. Luts), Bartek

Sparta oproti čtvrtečnímu utkání v Rostově, kde v úvodním zápase druhého kola Evropské ligy utrpěla debakl 0:4, udělala tři změny v sestavě. Mazucha v obraně nahradil Holek, v záloze místo Váchy nastoupil Čermák a v útoku dostal místo Juliše šanci nejlepší střelec domácích Lafata.

V základu nechyběl ani hříšník Konaté, přestože v Rusku dostal červenou kartu a ve čtvrtek v odvetě na Letné nemůže nastoupit. Navíc se dala očekávat nenávistná reakce fanoušků, kteří mu nemohou zapomenout, že si chtěl v létě vytrucovat přestup.

Do první šance se dostali hosté, ale Bartek po kombinaci Maška s Havlem neuspěl. Spartu trápila v úvodu řada nepřesností a zahrozila až po půlhodině hry. Po brejku a po zpětné přihrávce vypálil tvrdě Dočkal, nicméně hostující brankář Berkovec vyrazil na roh.

Chvíli na to už šli domácí do vedení. Čermák zkusil štěstí levačkou z 25 metrů a jeho střela přeletěla Berkovce a o břevno zapadla do branky. Pro českého reprezentanta do jednadvaceti let šlo o první gól v dresu letenského celku.

Rovněž úvod druhé půle patřil Bohemians. Nejprve si Koubek poradil se střelou Jiráska a vzápětí zneškodnil i obrovskou příležitost Markoviče, který šel na domácího brankáře sám. Sparta mohla v závěru přidat druhou branku po akci Juliše, jehož tečovaná střela skončila těsně vedle tyče.

Když v nastavení střílel těsně vedle hostující Jirásek, získala Sparta tvrdě vydřené body, ale závěrečný hvizd doprovázel pískot domácích fanoušků a skandování "My chceme Spartu".

Sparta natáhla sérii neporazitelnosti s Bohemians 1905 na 19 zápasů a díky vítězství udržela na třetím místě tabulky tříbodový odstup za druhou Slavií, zatímco na první Plzeň ztrácí čtyři body. Obhájce titulu má však k dobru odložený zápas s Bohemians, jež dělí pět bodů od pásma sestupu.

Další nedělní výsledky 17. kola ePojištění.cz ligy



Hradec - Dukla 0:2 (67. Podaný, 90.+3 Holenda)

Karviná - Mladá Boleslav 1:1 (73. Budínský - 78. Takács)

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, ČTK