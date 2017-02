Synot liga - Škoda se gólově dotáhl na bratra, škádlit se ale nebudou

© slavia.cz - Milan Škoda

Dnes 10:23 - Ideální vstup do jarní části sezony prožil útočník Milan Škoda. Jednatřicetiletý reprezentant vstřelil v duelu 17. ligového kola dvě branky a zařídil fotbalistům Slavie domácí výhru 2:0 nad Jihlavou. Navíc se s deseti brankami dotáhl na dva nejlepší kanonýry soutěže - sparťana Davida Lafatu a svého bratra Michala, který působí v Brně.

"S bráchou si určitě zavoláme, ale škádlit se nebudeme. I brácha bude stejně jako já rád, že jsem dal dva góly," řekl v rozhovoru s novináři s úsměvem Škoda.

"Určitě velká spokojenost. Důležité, že jsme získali tři body, a že jsem dal dva góly, to je samozřejmě taky příjemné. Ten vstup do jara je vždy obrovsky důležitý, protože po přípravě nevíte, jak do toho vstoupíte. Myslím, že ten první poločas byl i herně dobrý," doplnil Škoda.

Slávistický kanonýr navázal na povedený závěr minulého roku, kdy v posledních čtyřech podzimních kolech dal čtyři góly. Dnes otevřel skóre v 28. minutě po dlouhém pasu od Michala Frydrycha. "Dal mi to úžasně, takovou skrytou přihrávku. Ani nevím, jestli jsem si to dal na prsa, spíš asi na krk. Ale naštěstí jsem si to dal před sebe, gólman vyběhl a já to dal kolem něj," popsal Škoda.

V 51. minutě pak s pomocí břevna proměnil penaltu. "Trošku mi zatrnulo. Klasicky si řeknete, že to dáte po zemi k tyči, a ono to je tohle," usmál se Škoda. "Ne že bych ty penalty kopal úplně rád, ale nedali jsme ji asi třikrát za sebou, tak jsem si prostě už řekl, že se na to nebudu koukat a že si to vezmu. Teď mi to tam padá, tak dokud budu dávat góly, budu tam chodit," uvedl Škoda.

Mohl si připsat i hattrick, ale v první půli mu dvakrát zkazila radost branková konstrukce. V prvním případě po hlavičce výborně vytáhl míč na tyč hostující brankář a bývalý slávista Jan Hanuš. "To mi zkazil radost, fantasticky to vytáhnul," ocenil Škoda.

Proti Jihlavě nastoupil s kapitánskou páskou za stopera Jiřího Bílka, který zůstal jen na lavičce. "Samozřejmě trošku je to rozdíl. Je příjemné mít kapitánskou pásku, je to trošku větší zodpovědnost. Ale zodpovědnost cítím, i když je Jirka Bílek na hřišti," dodal Škoda.

