Synot liga - Kouč Slavie Šilhavý má ještě dva drobné otazníky v sestavě

© slavia.cz - Jaroslav Šilhavý

0 Líbilo se

Dnes 08:54 - Trenér slávistických fotbalistů Jaroslav Šilhavý si pochvaluje, že se druhému celku ligové tabulky během zimní přestávky povedlo vhodně doplnit tým a každé místo v sestavě má nyní zdvojené kvalitním hráčem. Po dnešním vysokém vítězství 7:0 v generálce nad třetiligovým Vyšehradem váhá ještě nad jedním až dvěma posty, jinak má o zahajovací jedenáctce pro sobotní vstup do jara proti Jihlavě jasno.

"Kvalitu mají všichni. Ještě máme čtyři dny do Jihlavy a v téhle chvíli máme ještě nějaký jeden dva otazníčky. Ale v hlavě to už máme, s jakou sestavou v sobotu vyběhneme," řekl novinářům Šilhavý.

Jeho tým proti Vyšehradu nastoupil v rozestavení 4-4-2, ale kouč neprozradil, zda s dvěma hrotovými útočníky začne Slavia i jaro. "To 4-4-2 je jedna z variant. I poslední dva podzimní zápasy jsme tak odehráli a dali jsme šest branek. Ve Zlíně to nebylo optimální, ale doma s Boleslaví to bylo velice dobré. Samozřejmě rozestavení bude i podle soupeře," konstatoval Šilhavý.

Kapitán Jiří Bílek dnes naskočil až do druhé půle, podle kouče to ale neznamená, že by měl dál do základní sestavy. "Byla to jedna z variant, kterou jsme tady v té přípravě zkoušeli. Zapadalo to do téhle fáze přípravy před tím zápasem. Jirku známe, jakou má kvalitu, takže z toho důvodu jsme dneska zvolili tuhle sestavu," prohlásil Šilhavý.

Prvních dvou gólů v červenobílém dresu po zimním příchodu z Jablonce se proti Vyšehradu dočkal útočník Stanislav Tecl. Dvakrát se trefil i další střídající ofenzivní hráč Mick van Buren. "Samozřejmě nás to těší, že se potvrzují naše předpoklady, proč sem tito hráči přišli. To, že máme čtyři útočníky, zase zapadá do rozestavení 4-4-2. První dva třeba odmakají černou práci a druzí dva slíznou smetanu jako dnes," usmál se Šilhavý.

Těší ho, jak do týmu zapadlo šest zimních posil. "Avizovali jsme, že chceme mít zdvojené posty kvalitou, to dneska je. Všichni hráči, kteří přišli, plní očekávání. Marko Alvir a Per-Egil Flo měli výpadky zdravotního rázu a neodtrénovali všechno. To mě trošku mrzí, takže jim to asi bude trošku víc trvat. Ale vypadá to, že Per-Egil se s tím popere, je zkušenější hráč než Marko. I ten ale pracuje na 100 procent, tak uvidíme," dodal kouč.

Kam dál?

Jan Preisler / ČTK