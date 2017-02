Synot liga - Snad mi řeknou, až na to mít nebudu, žertoval Lafata

© zimbio.com - David Lafata

0 Líbilo se

Dnes 09:14 - Původně se kapitán sparťanských fotbalistů David Lafata chystal na to, že ho čeká poslední půlrok v dresu letenského celku. Během zimy však historicky nejlepší střelec české ligy podepsal se Spartou nový kontrakt do léta 2018 a věří, že když mu vydrží zdraví, bude týmu na hřišti stále prospěšný.

"Už jsem byl docela smířený s tím, že tohle bude moje poslední sezona. Už jsem s další smlouvou nepočítal," připustil Lafata v dnešním rozhovoru s novináři. "Já se vždy snažil o to do Sparty dostat, o to více mě proto nyní těší, že tu mohu ještě zůstat. Uvidíme, jestli se mnou bude Sparta spokojená. Snad mi tady řeknou, když na to už mít nebudu," dodal autor 188 ligových branek.

V 35 letech je třináctým nejstarším hráčem v lize, momentálně se však cítí velmi dobře. Už ani nemá problémy se zády, které ho v loňském roce trápily. "Přežil jsem přípravu ve zdraví, záda drží, takže je všechno dobré. Snad mi zdraví vydrží, abych mohl hrát a týmu pomoci. Když jsme trénovali na umělkách, tak člověk samozřejmě věk cítí, ale na soustředění ve Španělsku či u nás na hlavním stadionu jsem se cítil dobře a nic mě nelimitovalo, za což jsem moc rád," prohlásil Lafata.

Věří, že mu na jaře bude na góly nahrávat i Tomáš Rosický, který od podzimního návratu ze zahraničí stihl jediný start, než ho opět vyřadily zdravotní potíže. "My s Tomášem počítáme, ale uvidíme, jestli s tím počítá i Tomáš. My s ním počítali už na podzim, ale nějak nám to nevyšlo," usmíval se Lafata.

Připustil, že v kabině Sparty si kvůli tomu Rosický občas vyslechne nějaký vtip na své chatrné zdraví. "Do šatny vtípky patří, Tomáš si z toho dělá občas legraci i sám. Naše kecy snáší v pohodě, ale samozřejmě by už chtěl hrát. Pro něj to musí být těžké. Fotbalista jeho kvalit musí být na hřišti a ne se pořád léčit. Všichni věříme, že se to zlomí a radost fanouškům ještě rozdá," dodal Lafata.

Zda to bude už v prvních jarních zápasech včetně play off Evropské ligy s Rostovem, však zatím sparťanské vedení tají. "Na to ještě neumím odpovědět. Během příštích dnů se rozhodneme podle toho, jak se Tomáš bude cítit," řekl trenér Sparty Tomáš Požár.

Sparta jede ve středu do Rostova s tím, že tam chce položit základ k postupu. Podle Lafaty by neměl být problém ani to, že v ruském letovisku je na čtvrteční večer předpovídán mráz kolem minus deseti stupňů Celsia. "Alespoň nás to bude nutit běhat," žertoval Lafata. "Mně osobně spíš vadí horka než zima. Při hře to člověk ani moc nevnímá, horší je to pro kluky na lavičce. Hlavní je, aby byl v pohodě terén a dalo se po něm pohybovat. Jinak by to pro nás neměl být problém," dodal sparťanský kapitán.

Kam dál?

Jan Preisler / ČTK