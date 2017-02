Synot liga - Sparta v generálce remizovala se Žilinou 1:1, gól dal Sáček

© sparta.cz - Sparta remizovala se Žilinou

Dnes 08:27 - Fotbalisté Sparty v generálce na jarní část sezony doma remizovali 1:1 s lídrem slovenské ligy Žilinou. Letenský tým poslal do vedení Michal Sáček, v závěru vyrovnal Nermin Haskič. Sparta zůstala v celé zimní přípravě neporažena a v osmém zápase teprve podruhé inkasovala.

Oba týmy se prezentovaly aktivním presinkem, který soupeři způsoboval potíže s rozehrávkou. Mnoho šancí tak k vidění nebylo. "Jak nás Žilina napadala v rozehrávce, tak nás nenapadal v přípravě nikdo. Je to nadstandardní slovenský tým, to nejzajímavější, co na Slovensku je, a přeju jim titul," řekl trenér Sparty Tomáš Požár.

Aktivnější byla Sparta, které však v křídelních prostorech chyběla kvalitnější finální přihrávka. Možná i proto, že kotel Sparty bučel na Konatého, kterému stále neodpustil, že si chtěl vymoci přestup.

"U nás v týmu s Timim nemáme problém a poprosil bych fanoušky, aby na něj nepískali. Nemusí mu fandit, ale ať mu dají šanci na hřišti dokázat, že si druhou šanci zaslouží," řekl obránce Michal Kadlec.

Ve 26. minutě se ale Sparta prosadila. Dočkal poslal z pravého křídla přízemní centr, Juliš ještě hradbu těl nepropálil, ale záložník Sáček si při dorážce poradil. Vedení mohl potvrdit aktivní Néstor, který vystřelil přes hlavu, ale trefil jen břevno. Dorážejícímu Julišovi sebral radost z gólu ofsajd.

"Do zápasu jsme nevstoupili dobře, měli jsme problém s nabídkou a realizací. Měli jsme dost ztrát a nebyli jsme tak dominantní. Pak jsme se zlepšovali, ale celkově musíme být lepší," upozornil Požár.

Po změně stran se Žilinští tlačili více do útoku, ale dlouho nemohli najít recept na obranu Sparty. Až po střídáních několikrát zahrozili a v 82. minutě i vyrovnali, poté co se po centru prosadil z malého vápna Haskič. Žilina nakonec mohla i vyhrát. Po nedorozumění ve sparťanské obraně se míč dostal ke Škvarkovi, který ale z dálky netrefil prázdnou branku. Na druhé straně neuspěl Lafata.

"Chtěli jsme samozřejmě vyhrát a nedostat gól. Ale tím, že jsme prostřídali všechny hráče, tak to bylo složité. Ti, co jdou do hry, to pak mají těžké," konstatoval Kadlec. "S hrou můžeme být docela spokojení. Žilina tu předvedla sympatický výkon. Chtěla hrát fotbal. Chtěli jsme si něco vyzkoušet, ale soupeř nám to nedovolil. Je lepší hrát 1:1 teď, než pak v soutěži," dodal zkušený stoper.

Jan Preisler / ČTK