Synot liga - Sparta dotáhla příchod Hovorky, upsal se jí do roku 2020

© sparta.cz - David Hovorka

0 Líbilo se

Dnes 08:13 - Fotbalová Sparta dotáhla přestup svého odchovance Davida Hovorky z Liberce, když využila klauzuli o zpětném odkupu. Třiadvacetiletý stoper či defenzivní záložník se vrací na Letnou po roce a půl a podepsal se Spartou smlouvu do léta 2020. K týmu se připojí v pondělí, na jaře ho však čeká rekonvalescence po operaci kolena.

"David je válečník. Nesnáší, když jeho tým prohrává. Pro kluky kolem sebe je ochotný obětovat cokoli. Takové hráče mám rád. Navíc je náš, vyrostl tady," řekl sportovní manažer a trenér Sparty Tomáš Požár, který Hovorku k návratu přesvědčil.

"Líbila se mi vize, kterou mi představil na osobní schůzce pan Požár. Bavili jsme se o plánech do budoucna a mém uplatnění ve Spartě. A to mě přesvědčilo. V klubu mám osobní historii, prošel jsem mládeží, pro mě je to teď nová výzva a krok dopředu," uvedl Hovorka pro klubový web Sparty.

Hovorka odešel ze Sparty do Liberce v létě 2015 a pod trenérem Jindřichem Trpišovským, který ho vedl i během hostování na Žižkově, si vybojoval pevné místo v základní sestavě. V listopadovém utkání Evropské ligy na hřišti Fiorentiny si však poranil přední zkřížený vaz v koleni. V první lize má na kontě 36 zápasů a tři vstřelené branky.

Kam dál?

Jan Preisler / ČTK