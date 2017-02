Synot liga - Trenéra Sparty Požára na povedené přípravě mrzí jen zranění

© youtube.com - Tomáš Požár

Dnes 10:29 - Fotbalisté Sparty v zimní přípravě ani jednou neprohráli, a tak není divu, že trenér Tomáš Požár je s jejím průběhem spokojený. Mrzí ho pouze zranění záložníka Lukáše Marečka a útočníka Václava Kadlece, který kvůli zdravotním potížím nejspíš přijde o začátek jarní části sezony.

"To je pro mě asi nejhorší informace za celé přípravné období," uvedl v rozhovoru pro klubový web Požár. "Je to velká škoda, protože jsou to hráči, kteří pro nás mají vysoký potenciál a jsou to plnohodnotní, kvalitní hráči. Bohužel momentálně nejsou k dispozici a já doufám, že to nebude na dlouhou dobu a že se nám podaří je co nejrychleji vrátit zpátky," dodal.

Zdravotní problémy trápily také trojici Josef Šural, Matěj Pulkrab a Daniel Holzer, kteří se teprve nedávno zapojili do přípravy s týmem. "Všechny tři se nám podařilo začlenit do tréninkového procesu, ale jsou na začátku. Budou potřebovat čas a herní vytížení k tomu, aby se dostali do zápasového rytmu. V tom teď nejsou a ani nemůžou být," řekl Požár.

Sparta dosud v přípravě odehrála sedm zápasů. Na úvod uhrála bezbrankovou remízu s Freiburgem, pak ale přišla série vysokých výher nad Teplicemi (4:0), druholigovým Ústí nad Labem (5:1) a Ružomberokem (5:0). Na druhém soustředění ve Španělsku pak následovalo další vítězství 5:0 nad Štýrským Hradcem, remíza 0:0 s Ferencvárosem a cenná výhra 2:0 nad Zenitem Petrohrad.

"Zápasy měly nějaký rozvojový charakter. Ty úvodní byly zaměřené na rozvoj vytrvalostních schopností, ty na soustředění tady zase především na kvalitu. Právě tam nás už zajímal herní projev a výsledek. A z tohoto důvodu můžeme být spokojení," prohlásil Požár na závěr soustředění ve Valencii.

V sobotu čeká Spartu generálka proti Žilině a do jara letenský celek vstoupí už příští týden ve čtvrtek v úvodním utkání druhého kola Evropské ligy v Rostově. Ještě před ním by mohl kádr doznat menších změn. Na hostování by například mohl odejít brankář Viktor Budinský.

"Tuto otázku řešíme a vyhodnocujeme varianty. Pakliže se naskytne možnost, která bude pro Viktora pro jarní část sezony optimální, k řešení bychom přistoupili. Ale uvidíme," řekl Požár s tím, že jsou možné i další změny. "Ještě nějaké menší, kosmetické změny přijít mohou. Do konce přestupového období ještě máme nějaký čas. Uvidíme, jak se bude vyvíjet zdravotní stav našeho týmu a na to budeme reagovat."

Jan Preisler / ČTK