Premier League - Mourinho pohárovým vítězstvím nad Swansea oslavil 400. zápas v Anglii. Jsem vyspělejší, než když jsem před třinácti lety přicházel do Chelsea, řekl

© metro.co.uk - José Mourinho

0 Líbilo se

Včera 17:31 - Manchester United i v pozměněné sestavě zvládl osmifinále Carabao Cupu a po výhře nad Swansea postoupil do další fáze této často podceňované pohárové soutěže. Potěšení nad výkonem celého týmu a nad hrou mladých nadějí vyjádřil manažer José Mourinho, který si odbyl 400. zápas odtrénovaný v Anglii.

Manchester United v osmifinále anglického ligového poháru narazil na Swansea, se kterou se potkává i v Premier League. O dva góly United se postaral křídelník Jese Lingard. Mourinhův celek si tak po víkendové ligové prohře s Huddersfieldem částečně udobřil fanoušky.

„Podobně jako v zápase s Huddersfieldem by se v naší hře našly chyby. Výkon našich „dětí“ byl solidní - kompaktní a sebevědomý. Od první minuty jsme se dostali do zápasu, ihned jsme zahrávali několik rohových kopů, presovali jsme a dostali jsme se do herní pohody,“ řekl po zápase José Mourinho.

„Tím však nechci snižovat váhu celého zápasu. Bylo to náročné utkání, protože soupeř postavil dobrou sestavu. My jsme ale hráli v klidu - Romero a Smalling dodali naší hře sebedůvěru a rozvahu. Jsem opravdu spokojený, jak s výsledkem, tak s tím, že jsme zápas odehráli bez zranění,“ dodal portugalský manažer.

Mourinho do základní sestavy postavil některé mladíky a budoucí naděje United. V obraně nastoupil devatenáctiletý Axel Tuanzebe, záloze zase dvacetiletý Scott McTominay. „Myslím si, že si oba vedli velmi dobře. Řekl bych, že Scott ještě o něco lépe, protože v záložní řadě z něj vyzařovala síla i sebevědomí. Axel začal trochu roztržitě, ale pak se i on dostal do zápasu a předvedl dobrý výkon“ zhodnotil juniory Mourinho.

Úterní pohárový zápas se Swansea byl pro Mourinha čtyřstým zápasem odtrénovaným na Britských ostrovech. Jeho motivace vyhrávat v každém zápase se ani po třinácti letech nevytratila. „Ovšem že mám stále motivaci. Od roku 2004 už uplynula dlouhá doba, ale myslím si, že jsem se moc nezměnil, jen jsem v ohledu reagování na různé podněty o něco vyspělejší,“ uzavřel José Mourinho.

Ondřej Pražák / skysports.com