Premier League - Pep Guardiola si stěžoval na míč: Nedalo se s ním hrát. Byl by zázrak, kdyby s ním Agüero skóroval

Včera 17:22 - Manchester City včera proklouzl do čtvrtfinále Carabao Cupu přes Wolverhampton až po penaltovém rozstřelu. Během 120 minut žádný gól nepadl. Pep Guardiola se domnívá, že hlavním důvodem byl špatný míč. Balón značky Mitre se mu vůbec nepozdává. Dle jeho slov je tento míč nepřijatelný pro zápasy na této nejvyšší úrovni. Sergio Agüero i kvůli tomu nezlomil klubový rekord.

I když se diváci na Etihad Stadium branky nedočkali, byl to zajímavý zápas mezi Manchesterem City a druholigovým Wolverhamptonem. Šlo o postup mezi nejlepší osmičku letošního Carabao Cupu.

Nakonec musel vše rozhodnout penaltový rozstřel. V tom byli šťastnější domácí Citizens. Pep Guardiola byl po zápase hodně nespokojený s kvalitou míče.

„Ten míč je nepřijatelný na to, aby s ním hrálo. Na této úrovni.“

„Hrajeme s jiným balónem. Není to Nike, ani Adidas. Je to jiná značka. Nevím, je to něco jiného. Je neakceptovatelné, aby se hrálo s takovým míčem.“

„Ten míč opravdu není míč pro profesionální zápasy. Říkám to, protože jsme vyhráli. Kdybychom nevyhráli, nemohl bych to říkat, protože pak by to byly jen výmluvy. Když jsme vyhráli, můžu to říct: je nepřijatelné, aby se s tím hrálo.“

Pep Guardiola také chválil brankáře Claudia Brava, který v penaltovém rozstřelu zlikvidoval dva pokutové kopy. To zajistilo Manchesteru City postup do čtvrtfinále.

„Pokud je to kvůli marketingu, pro peníze, pro mnoho dalších důvodů, pak je to v pořádku, ale je to neakceptovatelné, aby s takovým míčem hrálo.“

„Dostáváme ty míče na jeden dva dny. Ale ten míč je špatný dva dny, měsíc, rok, dva roky...je to špatné, hodně špatné. Ten balón je zkrátka pro tuto úroveň nepřípustný.“

„Všichni hráči si stěžují. Ujišťuji vás, že každý říká: Co to je? Opravdu.“

Španělský kouč také prohlásil, že kvůli špatné kvalitě míče bylo pro Sergia Agüera „takřka nemožné“, aby překonal klubový střelecký rekord, který o víkendu vyrovnal.

„Hlavně klid. Určitě se stane rekordmanem. Pokud ne v dalším utkání, tak v tom příštím. Pokud ani v tom ne, tak v dalším. Přijde to. Musí se soustředit, hrát a ta situace nastane. Není to rekord, ke kterému by mu scházelo 50 gólů. Je to jen jeden gól.“

