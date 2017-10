Premier League - Ian Wright: Theo Walcott by měl opustit Arsenal

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Opustí Theo Walcott Arsenal?

Dnes 13:56 - V této sezóně odehrál Theo Walcott v Premier League pouze 47 minut. Ani jednou nebyl v základní sestavě. Arséne Wenger dává přednost jiným hráčům. Walcott dostává příležitost jen c Carabao Cupu a Evropské lize, v soutěžích, které nejsou pro Gunners tak důležité. Ian Wright se domnívá, že by měl Theo Walcott opustit Kanonýry. Bylo by to pro jeho dobro.

V Premier League si Theo Walcott zahrál v tomto ročníku pouze třikrát. Vždy dostává šanci jen na pár minut. Dohromady jich posbíral pouze 47 minut.

Osmadvacetiletý Angličan je málo vytěžován. Sice včera odehrál celý zápas v Carabao Cupu proti Norwichi, ale to mu nemůže stačit.

Co si o tom myslí Ian Wright? Legenda Gunners se domnívá, že by měl Theo Walcott změnit působiště.

„Myslím si to. Bylo by to pro jeho dobro.“

„Nejsem si jistý, kam by mohl z Arsenalu odejít, ale teď hraje pouze Carabao Cup a Evropskou ligu.“

„Bude chtít skončit. Se vším respektem, který Arsenalu dal a dává. Během let přinesl Gunners velké služby. Podle mě bude chtít i sám odejít. Bude se chtít posunout.“

Kam dál?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz