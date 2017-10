Premier League - Liverpool nevypadá, že by chtěl bránit, říká Asmir Begovič

© skysports.com, fotbalportal.cz - Matip a Henderson

Dnes 09:45 - Některým jsou až k smíchu. Hráči Liverpoolu se stále nedokázali poučit ze svých chyb a inkasují příliš mnoho laciných gólů. Naposledy schytali čtyři od Tottenhamu. Ve Wembley prohráli 4:1. Fanoušci Jürgenu Kloppovi spílají, že přes léto nepřivedl žádného kvalitního obránce a že tyto problémy přehlíží. Asmir Begovič, gólman Bournemouthu, uvedl svůj názor na situaci Reds.

Už po dvanácti minutách prohrával Liverpool ve Wembley s Tottenhamem 2:0. Trefili se Kane a Son. Opět to bylo po velkých chybách v defenzivě. Pak sice snížil Salah, ale za Spurs se trefili Alli a znovu Kane a Kohouti slavili výhru 4:1.

Co si myslí o situaci Liverpoolu Asmir Begovič? Gólman Bournemouthu má na celou věc jasný pohled.

„Myslím si, že se u Liverpoolu jedná o kombinaci několika věcí: komunikace, poziční hra a také touha bránit - to je to, co Liverpoolu schází.“

„Nevypadají organizovaně. Nevypadají, že by chtěli bránit. Když se podívám na jejich hráče, první věc je, jak dobří jsou s míčem, jak mohou přihrát a jít dopředu a jak se mohou krajní obránci zapojit do útoku. Nemyslím si, že je u nich na prvním místě bránění.“

„Jako jednotný tým nevypadají. Jejich sebedůvěra je teď velmi nízká. Lidé dělají špatná rozhodnutí, takže to teď vypadá, že tam v tom mají trochu nepořádek.“

„Nedělají základy bránění. Nemyslím si, že jde jen o jednu věc. Domnívám se, že je to komplexní problém. Nepracují společně. U stoperů je nedostatek kontinuity. To stejné platí i pro krajní obránce. Ani střídání gólmanů jim moc nepomáhá.“

„Nejde o jednoho konkrétního hráče, nebo o jednu konkrétní věc. Všechno v obranné činnosti se děje špatně. Nejsem si jistý, kolik času tomu věnují a zda tyto věci vůbec trénují.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz