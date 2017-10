Premier League - Ryan Giggs: Neodepisujte Lindelöfa po jeho špatném startu v Manchesteru United

© dailystar.co.uk, fotbalportal.cz - Ryn Giggs

Dnes 14:01 - V Manchesteru United působil od roku 1987 do roku 2014. Ryan Giggs je jednou z největších legend slavného klubu. Proto má k současnému dění u Red Devils co říct. A má na to plné právo. Zamýšlí se nad prohrou v Huddersfieldu i nad následným prohlášením Andera Herrery o nedostatku zápalu a vášně. Také uvedl, že Victora Lindelöfa by nikdo neměl odepisovat. A co si myslí o Citizens?

O překvapení v Huddersfieldu

„Prohra v Huddersfieldu byla zřejmě hodně skličující, ale v Premier League nemůžete být nikdy překvapeni. Každý víkend musíte být připraveni a Manchester United po dvou těžkých zápasech v Liverpoolu a v Lisabonu jednoznačně nebyl.“

„Hrál jsem na Benfice několikrát a vím, že to těžké místo. Také jsem to zažil. Navíc, když je spousta hráčů ze stejné pozice zraněná. Paul Pogba, Marouane Fellaini, Michael Carrick...všichni byli mimo.“

„Najednou se dostanete do této situace a nemáte nikoho do středu pole. To si pak vybere svou daň. Jsem trochu překvapený poznámkami Andera Herrery. Neměli byste komentovat něco o vašich spoluhráčích. Měli byste to nechat na manažerovi. Když začnete zpochybňovat pracovitost a úsilí svých spoluhráčů, i když to tak přesně nemuselo být, může to být nebezpečný precedens.“

O Lindelöfovi

„Jeden hráč, který přitáhl na sebe velkou kritiku, je Victor Lindelöf, ale rozhodně by neměl být odepisován. Někteří hráči přijdou do Premier League a od začátku nemají žádný problém se přizpůsobit. Jiní potřebují půl roku, rok. To se stalo Stamovi, Evrovi, Matičovi...pak se z nich stali neuvěřitelní hráči.“

„Vyhráváte společně, prohráváte společně. Nemůžete nějakého hráče odepsat, zvláště když pravidelně nenastupoval. Musí si tím projít a jít dál.“

O Manchesteru City

„Manchester City je v laufu. Podle výsledků i podle předváděných výkonů. Ale budou mít své problémy. United musí být v závěsu a využít případných ztrát. Obávám se ale, že Manchester United teď nejsou v takové pozici. Kdyby náhodou Citizens ztratili, tak Red Devils v nejbližší době čekají zápasy s Tottenhamem, s Chelsea, s Arsenalem, přijde i manchesterské derby.“

O utkání Manchester United vs. Tottenham

„Manchester United vs. Tottenham. To byly vždy na Old Trafford i na White Hart Lane atraktivní zápasy. Doma s nimi máme dobrou bilanci. Minulý týden bych řekl, že jsem přesvědčen o tom, že Manchester vyhraje.“

„Nicméně, teď si myslím, že Manchester United musí vyhrát více než Tottenham. Je to velký souboj. Vždy chcete podat dobrý výkon, ale United stačí výhra 1:0. Domnívám se, že José Mourinho a fanoušci to vezmou, i když budou muset zapomenout na zábavný výkon.“

