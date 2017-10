Premier League - Londýn - Liverpool 2:0. Arsenal pěti góly sestřelil Everton, Tottenham čtyřmi góly rozebral Liverpool

© premierleague.com - Harry Kane

Dnes 18:09 - Zápas mezi Evertonem a Arsenalem nabídl atraktivní podívanou bohatou na góly. Everton neudržel jednogólové vedení a ve druhém poločase mu uškodilo vyloučení záložníka Gueyého. Dramatický byl i nastavený čas - v rozmezí pěti minut padly tři góly. Jestliže Liverpool v loňské sezoně zvládal zápasy s vysoko postavenými týmy, letos se to říct nedá.

Everton FC - Arsenal FC 2:5

Branky: 12. Rooney (Gueye), 90+3. Niasse - 40. Monreal, 53. Özil (Alexis Sánchez), 74. A. Lacazette (Özil), 90. Ramsey (Wilshere), 90+5. Alexis Sánchez (Ramsey)

Everton FC: Pickford - M. Keane, Jagielka (C), A. Williams (46. Davies) - Gueye, Kenny, G. Sigurdsson, Vlašić, Baines - Rooney (75. Lookman), Calvert-Lewin (76. Niasse)

Arsenal FC: Čech - Koscielny, Mertesacker (C), Monreal, Bellerín - Ramsey, Xhaka, Kolašinac, Özil (82. Coquelin) - Alexis Sánchez, A. Lacazette (77. Wilshere)

Do zápasu vstoupili aktivněji a nebezpečněji hosté. Arsenal se v prvních minutách dostal několikrát do zakončení - Aaron Ramsey nejprve těsně minul bránu, o chvíli později se s míčem na hranici vápna otočil Alexandre Lacazette, z bezprostřední blízkosti ale trefil pouze gólmana Pickforda.

Zahozených šancí mohli Gunners litovat ve dvanácté minutě. Xhaka na vlastní polovině přišel o balon, kterého se zmocnil Wayne Rooney. Zkušený útočník namířil ke střele, na kterou Petr Čech nedosáhl a která skončila u levé tyče.

Za nepříznivého stavu byly ofenzivní snahy Arsenalu ještě usilovnější. Hosté měli výraznou střeleckou převahu a pět minut před koncem poločasu se dočkali vyrovnání. Granit Xhaka částečně napravil své zaváhání, které vedlo k inkasované brance. Jeho tvrdou a tečovanou střelu gólman Pickford pouze vyrazil k dorážejícímu Monrealovi, který stanovil poločasové skóre 1:1.

Obrana Evertonu byla nedůsledná i ve druhé půli. V padesáté třetí minutě darovali domácí dostatek prostoru Mesutu Özilovi, který hlavou usměrnil do sítě Sánchezův centr. O čtvrt hodiny později stihla domácí další nepříjemnost. Idrissa Gueye tvrdě dohrál Xhaku a viděl druhou žlutou kartu. Everton se tak na posledních více než dvacet minut octl v početním oslabení.

Přesilovou hru hosté využili už po šesti minutách. Trojice fotbalistů Arsenalu se v sedmdesáté čtvrté minutě řítila proti jedinému obránci Evertonu. Celou akci gólově zakončil Alexandre Lacazette, který po Özilově přihrávce vysmýčil horní roh Pickfordovy brány.

Jestliže se o Premier League tvrdí, že je to soutěž, ve které se hraje do posledních vteřin, toto utkání bylo zářným příkladem. V devadesáté minutě se po Wilsherově přihrávce protáhl prostupnou obranou Evertonu Ramsey, který zvýšil na 4:1 pro Arsenal. Ve třetí minutě nastavení snížil bolest Evertonu Niassé, který vypíchl balon Petru Čechovi a skóroval do prázdné brány. Poslední slovo si ale Arsenal vzít nenechal. V páté minutě nastavení propálil Pickforda Sánchez, který tak pečetil výhru Arsenalu 5:2.

Tottenham Hotspur - Liverpool FC 4:1

Branky: 5. Kane (Trippier), 12. Heung-min (Kane), 45+2. Alli, 56. Kane - 24. M. Salah (Henderson)

Tottenham Hotspur: Lloris (C) - Alderweireld, D. Sánchez, Vertonghen - Trippier, Alli, Winks, Aurier - Eriksen (81. Dier), Heung-min (69. Moussa Sissoko) - Kane (88. F. Llorente)

Liverpool FC: Mignolet - Joe. Gomez, Matip, Lovren (32. Oxlade-Chamberlain), A. Moreno - Milner, Henderson (C), Can (83. Grujić) - Coutinho, Firmino (77. Sturridge), M. Salah

Obrana Liverpoolu si proti Tottenhamu vybrala slabší chvilku už v páté minutě. Harry Kane si to od autové čáry namířil do vápna Reds. Přestože byl útočník Tottenhamu křižován Matipem, gólman Simon Mignolet proti němu přesto vyběhl. Kane si risku hostujícího gólmana všiml, obešel jej a zakončením do prázdné brány otevřel skóre.

Ve dvanácté minutě defenziva Kloppova týmu nezachytila náběh Sona. Pohybu svého spoluhráče si všiml Harry Kane, který Sona jemným centrem vyzval ke skórování. Tottenham se tak po dvanácti minutách dostal do příjemného dvougólového vedení, které mohlo být ještě vyšší, kdyby Sonovu střelu v šestnácté minutě nezastavilo břevno.

Ve čtyřiadvacáté minutě se zaváhání dopustil i gólman Hugo Lloris, který podcenil Salahovo jemné zakončení, které se od tyče odrazilo do sítě. Ještě do konce prvního poločasu si ale Tottenham vzal dvougólové vedení zpět. Ve třetí minutě nastavení odvrátila obrana Liverpoolu míč pouze na hranici vápna, kde byl Dele Alli, který pohotovou ranou bez přípravy upravil na poločasových 3:1.

Brankář Mignolet se na začátku druhé půle, podobně jako na začátku té první, neubránil chybě, která jeho tým stála další inkasovaný gól. V padesáté šesté minutě Mignolet neudržel v rukavicích Trippierův centr. Míč se tak dostal k Vertonghenovi, jeho dorážku sice Firmino na brankové čáře odrazil, u volného míče byl ale znovu dříve hráč Tottenhamu - Harry Kane, který dostal míč do sítě.

Dvacet minut před koncem mohl Liverpool vstřelit korigující branku. Povedenou Coutinhovu střelu, která mířila do levého horního rohu, ale Lloris bravurním zákrokem vytáhl na břevno, od kterého se míč odrazil do francouzových rukavic. Ve zbytku zápasu Tottenham kontroloval hru a další góly nepadly.

