Dnes 14:37 - Mistrovská Chelsea nevstoupila do nové sezóny v nejlepší formě a o svoji budoucnost nyní bojuje i strůjce loňského úspěchu Antonio Conte, jenž byl během posledních dní spojován s možným vyhazovem z klubu. Pokud by k takovému kroku skutečně došlo, stane se jeho nástupcem na lavičce Chelsea podle bookmakerů italský lodivod Carlo Ancelotti.

Chelsea prožívá těžké období, týmu se na hřišti příliš nedaří a do toho se mluví i o problémech v kabině mezi hráči a náročným trenérem Antoniem Contem.



To v posledních dnech vedlo ke spekulacím ohledně možného vyhazovu italského stratéga, který nemá vyhráno ani po sobotním utrápeném vítězství svého týmu 4:2 nad Watfordem, které alespoň částečně zmírnilo tlak na jeho osobu.



Chelsea nicméně v minulosti proslula častými změnami trenérů, bookmakeři se proto již pustili do tipování, kdo se může stát nástupcem italského manažera na lavičce Blues a většina se jich shoduje na jeho krajanovi Carlu Ancelottim, který je bez práce po propuštění z Bayernu Mnichov.



Pro Ancelottiho by se jednalo o návrat do známého prostředí, bývalý kouč Realu Madrid totiž před sedmi lety dovedl Chelsea k ligovému a pohárovému doublu, než byl rok poté propuštěn majitelem klubu Romanem Abramovičem.



Nicméně o úspěšného italského trenéra je velký zájem a laso jsou mu připraveny hodit i další anglické celky nacházející se ve velkých problémech, v čele s Evertonem, West Hamem a Leicesterem City.



Přestože Ancelotti je podle bookmakerů momentálně jasnou volbou na post nového kouče Chelsea, ve hře je například i bývalý trenér Borussie Dortmund Thomas Tuchel.

