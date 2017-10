Premier League - Souhrn zajímavostí 9. kola PL: Agüero vyrovnal klubový rekord, Lukakuovi to proti nováčkům nejde, Swansea přeborníkem ve „vlastencích“

© zimbio.com, premierleaegu.com, fotbalportal.cz - 9.kolo Premier League

Dnes 11:26 - Deváté kolo Premier League je kompletně za námi. Opět došlo k promíchání tabulky. Citizens zvýšili náskok, i díky prohře Manchesteru United s nováčkem z Huddersfieldu. Sergio Agüero vyrovnal klubový rekord, Lukaku se zasekl. Pod Biličem se kýve židle, Swansea je přeborníkem ve vlastních gólech. Everton už je na sestup.

Brighton vyhrál v Premier League poprvé venku, Biličova židle je pořádně nalomená

Po více než třiceti letech hraje Brighton nejvyšší anglickou soutěž. Vůbec poprvé v historii tak hraje Premier League. Po osmi kolech měl před duelem na půdě West Hamu solidních osm bodů. Po zápase tento zisk narostl na 11. Pro Brighton to byla první venkovní výhra v historii Premier League, takže se jedná o velký zápis do klubové kroniky. Seagulls vyhráli 0:3. Dva góly vstřelil Glenn Murray. Dvougólový zápis se mu podařil podruhé v kariéře. Poprvé to bylo v roce 2015 v dresu Crystal Palace a soupeřem byl...samozřejmě opět West Ham.

Kladiváři nasbírali za 9 kol jen devět bodů a vypadá to, že začínají mít velké problémy. Momentálně jsou na sedmnácté, poslední nesestupové, příčce. Ovšem jen díky lepšímu skóre, než má Stoke. O pozici Slavena Biliče se spekuluje již dlouhodobě. Jak dlouho ještě chorvatský manažer na lavičce Hammers vydrží? Pokud by nezvládl ani příští důležitý duel proti Crystal Palace, zřejmě by se pod ním židle podlomila.

Chelsea vybojovala tři body a Azpilicueta je nejproduktivnější obránce Premier League

Nebylo to jednoduché, ani se nečekalo, že pro Chelsea bude proti Watfordu procházka růžovým sadem. Vždyť Hornets na tom byli před vzájemným soubojem bodově lépe. Nakonec ale Blues urvali výhru 4:2. Hlavní postavou byl dvou gólový Batshuayi, který přišel na hřiště až v 61. minutě. Ukázal, že může být platným útočníkem. Rozdílovou branku ovšem vstřelil César Azpilicueta. Pro něj to byla premiérová trefa v sezóně. Navrch přidal 4 asistence, u všech byl zakončovatelem Álvaro Morata. Azpilicueta tak nasbíral už 5 „kanadských bodů“ a je nejproduktivnějším obráncem Premier League.

Huddersfield zdolal United po 65 letech, Lukaku proti nováčkům neumí, Rashford dohání Rooneyho

Huddersfield dokonale zaskočil Manchester United. Domácí hráli s velkým entuziazmem, s vášní a se zápalem. Výkon Red Devils byl hodně bezkrevný. I proto se urodila překvapivá výhra 2:1. Huddersfield porazil Manchester United po 65 letech. Tuto historickou chvíli si hráči společně s fanoušky náramně užili. Není divu. Rudí ďáblové poprvé v této sezóně Premier League prohráli s nováčkem.

Stalo se to i kvůli tomu, že se tentokrát zadrhl gólový stroj jménem Romelu Lukaku. Belgický útočník už nasázel spoustu gólů proti velkým soupeřům. Ale obranu Huddersfieldu nezdolal. Lukaku proti nováčkům neumí. Z posledních 25 utkání proti týmům, které postoupily do nejvyšší soutěže, neskóroval hned osmnáctkrát.

Jediný gól hostů vstřelil Marcus Rashford. Ten už dohání Wayna Rooneyho. Vstřelil už svůj 13. ligový gól. Wayne Rooney jako teenager nashromáždil v rudém dresu 15 přesných zásahů. Ovšem Rashford bude teenagerem už jen do 31. října, kdy oslaví dvacetiny. Jestliže chce legendu doběhnout, nebo dokonce překonat, musí pálit ostrými příště proti Tottenhamu.

Manchester City jede na vítězné vlně, Sergio Agüero už je nejlepším střelcem v historii Citizens

Zaváhání Manchesteru United dokonale využil Manchester City. Citizens na domácí půdě zdolali Burnley 3:0 a navýšili svůj náskok na čele na 5 bodů. Za devět kol nasbírali 25 bodů. Ztratili jen jednou za remízu 1:1 s Evertonem. Vyrovnali tak svůj počin ze sezóny 2011/2012. Lepší zápis měla jen Chelsea v sezóně 2005/2006 (plných 27 bodů).

O úvodní gól zápasu se z pokutového kopu postaral Sergio Agüero. Byl to pro něj již 177. přesný zásah v dresu Citizens. Bráno dohromady ve všech soutěžích. Tím vyrovnal klubový rekord Erica Brooka. Velmi záhy se na vrcholu osamostatní.

Newcastle doma umí, Eagles se vrátili do normálu

Důležité vítězství si v sobotu připsali hráči Newcastlu. Jako nováček Premier League si vedou velmi dobře. Mají už 14 bodů. Deset z nich získali na domácí půdě. Poslední tři si připsali díky výhře 1:0 nad Crystal Palace. Už desetkrát v řadě Magpies doma v Premier League neprohráli a hned šestkrát dokázali v těchto duelech vyhrát. Jediný gól zápasu vstřelil v 86. minutě Merino.

To Crystal Palace se úžasné výhře nad Chelsea vrátili ke své klasice. Znovu nebodovali a nevstřelili ani gól. Zůstávají přikovaní na poslední příčce se třemi body. Čím více postupuje čas, tím více se jim snižuje šance na záchranu.

Cherries skórovali z úvodních dvou střel na branku, a Stoke tím hodně přitížili

Ve Stoke se odehrál souboj dvou celků ze dna tabulky. Lépe dopadl pro hostující Cherries, kteří zvítězili 1:2. Bournemouth tak má 7 bodů a už se přiblížil Potters na rozdíl jediného bodu. Mark Hughes tak má velké starosti. Bournemouth skóroval hned z prvních dvou střel na branku. Nejprve v 16. minutě Stanislas nahrál na gól Surmanovi a dvě minuty později sám proměnil pokutový kop. Pro Surmana to byl druhý gólový zápis za posledních 5 ligových kol. Takový počin se mu přitom předtím podařil za 81 předchozích zápasů.

Swansea je přeborníkem ve vlastních gólech, Leicester díky tomu unikl ze sestupových vod

Do Swansea v sobotu dorazil Leicester, který se začínal potápět. Ani Labutě na tom nejsou úplně nejlépe. A na domácím stadionu začaly nejhůře, jak mohly. V 25. minutě si totiž vstřelil vlastní gól Fernandez. Ve druhém poločase zvýšil vedení hostů Okazaki. Za domácí pak jen snížil Mawson. Foxes vyhráli 1:2. Pomohl jim k tomu i onen „vlastenec“ Fernandeze. Na vlastní branky má Swansea velký pech. Vždyť to pro ně byl od začátku sezóny 2015/2016 už 11. nešťastný zásah. Dvakrát více než kterýkoliv jiný tým Premier League.

Southampton spasil střídající Boufal

Posledním sobotním duelem byla bitva mezi Saints a Baggies. Šlo o souboj mužstev ze středu tabulky. Daleko více ze hry ovšem měl domácí Southampton. Svého soupeře přestřílel 20:7 a v držení míče přetlačil v poměru 66:34. Nakonec celé utkání rozhodl jediný gól. Ten vstřelil v 85. minutě Sofiane Boufal, jenž byl v té době na hřišti sotva čtyři minuty. Byl to pro něj první ligový gól po třiadvacetizápasovém půstu.

Arsenal na Everton umí

Gunners zvládli nedělní duel v Goodison Parku. Trápící se Everton zdolali výsledkem 2:5, i když se vítězství nerodilo lehce. Góly padaly hlavně v závěru zápasu. Díky výhře se Arsenal posunul na páté místo a má stejně bodů jako čtvrtá Chelsea. To Toffees spadli na osmnáctou, sestupovou, pozici. Ronald Koeman se musí začít obávat o svou pozici hlavního manažera. Kanonýři na Everton umějí. Porazili jej už po pětadevadesáté. Žádného jiného anglického soupeře neporazili vícekrát.

Tottenham zničil Liverpool, Son patří mezi nejlepší Asiaty v historii Premier League

Tottenhamu se ve Wembley příliš nedaří, ale Kohouti už si zřejmě začínají zvykat. Naznačila to vysoká výhra 4:1 nad Liverpoolem. U Reds se znovu ukázala okénka v obraně. Trestal je dvakrát Harry Kane, jednou Dele Alli a také Son Heung-Min. Ten vstřelil už svůj 19. gól v Premier League, čímž vyrovnal Park Ji-Sunga, nejlepšího Asiata v historii Premier League. Při další trefě se osamostatní na vrcholu.

Hráčské statistiky

Týmové statistiky

