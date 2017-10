Premier League - Ignorujte ten hluk okolo mě, vzkazuje Mesut Özil

© skysports.com, fotbalportal.cz - Özil: Ignorujte spekulace

Dnes 11:14 - Spekulace rostou a rostou. Během tohoto týdne se ve sportovních médiích, zejména v těch anglických, objevily zvěsti o tom, že Mesut Özil má mít namířeno pryč z Arsenalu a má zakotvit v Manchesteru United. Německý záložník je pod palbou kritiky. Nepředvádí dobré výkony, a navíc aktuálně ani nepatří do základní sestavy Gunners. Özil však všem vzkazuje, aby tyto zprávy ignorovali.

Je očividné, že se jedná o reakci na všechen ten šum okolo jeho osoby. Údajné námluvy s Manchesterem United, odchod z Arsenalu, odmítání nové smlouvy...

Mesut Özil napsal na svůj twitterový účet jasný a výstižný vzkaz: „Ignorujte hluk a zůstaňte soustředění“.

Před nedělním duelem v Goodison Parku tak reagoval na zvěsti v médiích, které hovoří o tom, že v lednu Emirates Stadium opustí.

V posledních několika měsících se Mesut Özil dostal pod palbu kritiky. A to zejména bývalých hráčů Arsenalu, kterým se nelíbí jeho nevýrazné výkony. Německý záložník je v posledním roce své stávající smlouvy, a pokud nepodepíše nový kontrakt, stane se na konci sezóny volným hráčem. Arséne Wenger potvrdil, že Özil může klub opustit.

Robert Pires se také přidal ke spekulacím. Jedna z bývalých hvězd Kanonýrů prohlásila, že Mesut Özil vypadá nazlobeně. Podle něj za to může fakt, že Gunners nebyli schopni vybudovat mužstvo, které by v této sezóně Premier League mohlo čelit těm nejlepším týmům. To Özilovi vadí ze všeho nejvíce.

