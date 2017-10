Premier League - Harry Kane a Real Madrid? Žádná jednání neproběhla, nese se z vedení Tottenhamu

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Kane a Ronaldo jako spoluhráči? Vedení Tottenhamu to odmítá

0 Líbilo se

Dnes 09:44 - Znovu víří vody. Pálí jeden gól za druhým. Mnozí jej řadí k nejlepším útočníkům na světě. Harry Kane je momentálně těžko k zastavení. Hovoří se o jeho možném odchodu do Realu Madrid, proti kterému si toto úterý zahrál na Santiagu Bernabéu. Jenomže podle zdrojů SkySports vedení Spurs žádné rozhovory s Bílým baletem ohledně své útočné hvězdy nevede. Narušilo by to hierarchii klubu.

Podle zdrojů SkySports je vedení Tottenhamu Hotspur překvapeno zprávami ve španělské rozhlasové stanici Onda Cero, která tvrdila, že mezi ním a Realem Madrid proběhly neformální rozhovory ohledně možného přestupu Harryho Kanea za 200 miliónů liber.

Ke všemu mělo dojít během úterý, kdy se oba kluby potkaly v Madridu při utkání Ligy mistrů. Duel skončil remízou 1:1.

Ve stejné zprávě bylo také řečeno, že Real Madrid je ochoten v rámci případného transferu dát k dispozici Garetha Balea, který by se tak vrátil zpět ke Kohoutům, odkud v roce 2013 přestupoval do Realu.

Ovšem podle SkySports k ničemu takovému vůbec nedošlo. Tottenham zastává stále stejný postoj - neprodáme Harryho Kanea za žádnou cenu.

Na půdě Realu Madrid předvedl anglický útočník opět vynikající výkon a Mauricio Pochettino mohl být spokojen, stejně jako s konečným výsledkem.

Před utkáním proti Blancos, kormidelník Tottenhamu prohlásil, že doufá, že Harry Kane bude stejný jako Francesco Totti a zůstane v jednom klubu po celou svou kariéru. Kane přiznal, že by byl velmi rád „hráčem jednoho klubu“, ale zároveň nevyloučil, že jednou bude hrát v zahraničí.

Kam dál?

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Více informací o Real Madrid CF naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz