Premier League - Tlak na svou osobu necítím, prohlásil Antonio Conte po vydřené výhře nad Watfordem

Dnes 08:51 - Chelsea tři soutěžní zápasy v řadě nevyhrála. V Premier League měla za sebou dvě porážky, v Lize mistrů pak divokou remízu 3:3 s AS Řím. Na povrch začaly prosakovat zvěsti o tom, že má Antonio Conte problém s kabinou Blues. Otázkou je, co je na tom pravdy. Každopádně proti Watfordu domácí Chelsea bojovala ze všech sil a zvítězila 4:2. Italský kouč žádný tlak necítí.

Watford měl před utkáním na Stamford Bridge o dva body více než Chelsea, takže se dalo očekávat, že domácí Blues nebude čekat lehký zápas. To se také potvrdilo. Chelsea sice vedla od 12. minuty brankou Pedra, ale na přelomu prvního a druhého poločasu Hornets otočili skóre.

V nastavení první půle se trefil Doucoure a ve 49. minutě pak Pereyra. Po hodině hry ovšem vystřídal Álvara Moratu Michy Basthuayi a začaly se dít věci. Belgický útočník nejdříve srovnal na 2:2, poté skóroval Azpilicueta a v 95. minutě to celé pojistil znovu Batshuayi.

Naposledy Chelsea prožila tři ligové porážky v řadě v listopadu 2015. To pak stálo místo Josého Mourinha. Tentokrát to nedopustila. Antonio Conte nicméně není znepokojen svou pozicí.

„Musím být upřímný, cítím velký tlak, ale ne takový ten typ tlaku, že by mě chtěl klub vyhodit.“

„Upřímně řečeno, nikdy se o to nebudu obávat. Nikdy. Tlak je to, co chci pro své hráče. Dávat satisfakci fanouškům. Cítím tento typ tlaku. Když jdu domů, jsem šťastný, protože vím, že dávám svému klubu 150 % a mí hráči dělají totéž.“

„Myslím, že náš výkon byl dobrý, protože není jednoduché inkasovat v poslední minutě prvního poločasu a pak hned na začátku druhého. V tom okamžiku byla naše sebedůvěra hodně nízko. Ale mí hráči ukázali velkou touhu a vůli bojovat za změnu celé situace a konečného výsledku. Výkon byl dobrý a to je důležité.“

Italský lodivod pak chválil Michyho Basthuayie, ovšem připomíná mu, že musí pokračovat ve svém progresu a ve své práci.

„Nesmíme zapomínat na to, že Michy je stále velmi mladý hráč. Je to pro něj první velká zkušenost s velkým týmem. Dnes byl jeho vliv neuvěřitelný a důležitý. Musí pokračovat tímto způsobem - práce, práce, práce a snaha o zlepšení. Musí prokázat, že si zaslouží nastupovat.“

