Premier League - José Mourinho: Hráli jsme to jako přátelák. Zasloužili jsme si prohrát. Prohlášení Herrery nechápu

Dnes 08:09 - Manchester United prožil nepěknou sobotu. Na půdě nováčka z Huddersfieldu totiž prohrál 2:1, což se rozhodně nečekalo. Kvůli tomu jeho ztráta na Manchester City narostla na 5 bodů, protože Citizens si poradili s Burnley. José Mourinho byl po zápase hodně nazlobený. Prohlásil, že si jeho tým prohru zasloužil. Také je nespokojen s pozápasovými poznámkami Andera Herrery.

Red Devils v dosavadních osmi kolech inkasovali pouze v jednom duelu - proti Stoke. To Huddersfield byl pět kol bez výhry a během těchto pěti utkání vstřelil jedinou branku. Ale ve vzájemném sobotním zápase bylo všechno jinak.

Po chybě Juana Maty skóroval Aaron Mooy a po chybě střídajícího Lindelöfa navýšil vedení domácích Depoitre. Za hosty pak ve druhém poločase už jen zmírnil porážku 2:1 Marcus Rashford.

Ander Herrera v pozápasovém rozhovoru prohlásil:

„V úvodních třiceti minutách hráli domácí s větší vášní a zápalem než my.“

Tato slova se Josému Mourinhovi výrazně nelíbila a také se o nich po utkání zmínil.

„Porazili náš přístup. Když prohrajeme zápas, jsem rád, protože soupeř byl lepší než my, měl větší kvalitu než my. Ale když prohrajete utkání kvůli přístupu, pak je to opravdu špatné.“

„Slyšel jsem Andera Herreru v pozápasovém rozhovoru, když říkal, že náš zápal, touha a vášeň byli špatné. O, můj bože. Když hráč tohle říká, když hráč tohle cítí, myslím si, že by všichni měli přijít na tiskovou konferenci a vysvětlit to, protože já to vysvětlit nedokážu.“

„Dokonce si nepamatuju ani přátelský zápas, ve kterém by byl náš přístup tak slabý. Cítím se opravdu zklamaný. Kdybych byl fanouškem Manchesteru United, ne manažerem, pak bych byl skutečně velmi smutný.“

Poté se portugalský kouč pustil do hodnocení samotného zápasu.

„Zasloužili jsme si prohrát. Tým, který to chtěl víc, který pracoval víc, více bojoval, byl agresivnější, vyhrál. A když vyhraje ten lepší tým, není co říct.“

„Nevím proč a nebudu kritizovat své hráče. Musím to analyzovat s nimi. Ale musím být upřímný a pragmatický a říct, že lepší tým vyhrál.“

„Ano, Huddersfield mě překvapil. Nečekal jsem to. Ovšem jejich tým začal zápas s velkou vášní, emocemi, agresivitou, touhou a intenzitou. Hráli to jako svůj životní zápas. Zasloužili si vyhrát. My si víc nezasloužili.“

„Samozřejmě jsem znepokojen, když prožijeme takový zápas. Ale snažím se myslet pozitivně. Myslím si, že se z toho hráči poučí.“

„Domnívám se, že se učíme každý den. Ne jen porážkami. Pro Huddersfield to byl skutečně velký, obrovský zápas. Pro nás to bylo méně než nějaký přátelák.“

„I kdybychom hráli nějaký přátelský zápas se stejným postojem a přístupem jako dnes, byl bych zklamaný.“

