Premier League - Chelsea v zápase plném zvratů udolala Watford, Manchester United překvapivě prohrál s Huddersfieldem. Manchester City vítězstvím upevnil prvenství

City zatím válec. Vím že je brzo, ale letos jím prorokuju titul. Dokonce i na to, že je vede Pepek tak se na to dá koukat a to že je mi Pepík fakt nesympatickej.

Účkám to za tu namachrovanost a Mourinhovi kecy trochu přeju aspoň se dostanou zase hezky nohama zpátky na zem a tu facku budou brát jako varování že jednou si dole, jednou nahoře tak na to pamatuj a chovej se tak jak chceš aby se ostatní chovali k tobě.