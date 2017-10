Premier League - Problémy v kabině Chelsea. Hráči si údajně stěžují na náročné tréninky Antonia Conteho

© thesun.co.uk, fotbalportal.cz - Conte chce Chelsea vést i na novém stadionu

Dnes 09:52 - Hráči Chelsea jsou podle informací deníku The Times čím dál více nespokojeni s tréninkovou zátěží, vyznačovanou koučem Antoniem Contem a věří, že jim brání v lepších výkonech na hřišti. Množství hráčů Blues si údajně stěžuje na fyzicky náročné tréninky a málo volných dní, což podle nich způsobuje rostoucí problémy se zraněními.

Chelsea jako obhájce ligového titulu nevstoupila do nové sezóny úspěšně a po dvou prohrách v posledních dvou utkáních Premier League ztrácí na vedoucí tým tabulky Manchester City už devět bodů, když jí navíc ve víkendovém zápase proti Watfordu bude chybět několik klíčových hráčů.



Zatímco loni byla Chelsea suverénem Premier League, letošní návrat do Ligy mistrů jí nadělal velké problémy i z hlediska náročnosti přípravy, která se zřejmě začíná projevovat na rostoucích zraněních v týmu Antonia Conteho.



Ten navíc dlouhodobě vyznává výrazně aktivní přístup hráčů k tréninkům, u kterých se i kvůli absenci delší herní přestávky začíná objevovat nespokojenost. Jejich únava se pak možná promítla i v posledním utkání Ligy mistrů proti AS Řím, které skončilo remízou 3:3.



Zranění už krátce po začátku nové sezóny potkala N´Gola Kantého a Victora Mosese a nyní na marodku přibyli i další klíčoví hráči David Luiz a Tiemoue Bakayoko.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz