Premier League - Zvýšil Jürgen Klopp své šance na to, aby s Liverpoolem získal titul? Jak moc Reds změnil?

Dnes 07:30 - V neděli odpoledne se Liverpool utká s Tottenhamem v jeho vyhnanství ve Wembley. Bude to dva roky poté, co do klubu nastoupil Jürgen Klopp. Německý manažer tak již měl dostatek času k tomu, aby přetvořil Reds k obrazu svému. Jak moc Liverpool zlepšil? Jaké hráče přivedl, koho nechal jít, jak změnil hru? Má teď pod ním slavný klub větší šanci na mistrovský titul?

V úterý Liverpool „zlikvidoval“ Maribor 0:7 v rámci Ligy mistrů. Toto vražedné tempo se bude snažit praktikovat i v neděli ve Wembley. Proti ovšem bude stát silný Tottenham.

Nicméně, Liverpool má za sebou osm ligových kol a je v tabulce až na osmém místě. Na kontě má pouhá tři vítězství a začíná nabírat ztrátu na hlavní favority. Takže jak lze zhodnotit dvouletou práci Jürgena Kloppa?

Pojďme se podívat na hráčské změny, které udělal, na to, jak změnil taktiku a také na to, zda je Liverpool nyní blíže mistrovskému titulu či nikoliv.

„Nechci popisovat sebe sama. Jsem obyčejný kluk z Černého lesa (pohoří v jihozápadním Německu). Možná jsem Normal One,“ uvedl německý lodivod na tiskové konferenci, kde byl oficiálně přestaven jako nový manažer Liverpoolu.

Pouze čtyři hráči Liverpoolu, kteří před dvěma lety nastoupili proti Spurs, mohou být na hřišti i v neděli. Ovšem ani tato čtveřice už v klubu nemusela být.

Simon Mignolet stále zůstává pro Kloppa volbou číslo jedna. I když dočasně byl nahrazen Kariusem. Zatímco Alberto Moreno je nyní na postu levého obránce upřednostňován před Jamesem Milnerem. Angličan nyní musí bojovat o své místo.

Barcelona nedokázala přes léto přetáhnout Coutinha. Emre Can vstoupil do posledního roku svého stávajícího kontraktu a vypadá to, že na konci sezóny Anfield opustí.

Ještě jsou tady Adam Lallana a Nathaniel Clyne. Ti by pravděpodobně v neděli nastoupili, kdyby byli fit. Oba jsou ovšem ale zranění a čeká se na jejich uzdravení. Ještě to nějaký čas bude trvat.

Zpočátku Jürgen Klopp praktikoval v Liverpoolu rozestavení 4-2-3-1. Tento systém využíval v Borussii Dortmund. Ale postupně přešel na rozestavení 4-3-3. Během své první sezóny u Reds několikrát experimentoval a měnil jednotlivé systémy.

V sezóně 2016/2017 upřednostňoval systém 4-3-3, který použil v 35 z 38 ligových utkání.

Aktivita na hřišti

Pokud jde o průměrnou aktivitu na hřišti, tak ta se během Kloppova působení změnila jen minimálně. Liverpoolské rozestavení 4-3-3 vytváří diamantovou koncentraci aktivity. Nejvíce je aktivita patrná na levé straně jejich vlastní poloviny.

V každé z Kloppových sezón byl nejdůležitější post levého obránce. Ten má hlavně za úkol podporovat útočnou trojici. Nejvíce to praktikoval James Milner. Poté jsou typicky velmi aktivní křídla - Sadio Mané a Mohamed Salah. Jejich náběhy z kraje hřiště jsou velmi časté.

Přestupová aktivita

Jürgen Klopp si do Liverpoolu vybíral především útočné hráče, kteří jsou atletičtí, rychlí a obratní. Získal Alexe Oxlade-Chamberlaina, Divocka Origiho, Dominika Solankeho, Giniho Wijnalduma, Mohameda Salaha a Sadia Maného.

Mezi defenzivní akvizice patří Joela Matip, Ragnar Klavan, Andy Robertson, Marko Grujič a Karius.

Pozoruhodnými odchody pak jsou Lucas Leiva, Mamadou Sakho, Martin Škrtel, Christian Benteke, Jordan Ibe, Kolo Touré a Joe Allen.

Navzdory tomu, že momentálně Clyne pro zranění nehraje, je Kloppovým nejvytíženějším hráčem. V Premier League pod jeho vedením odehrál 5 574 minut.

Dalšími nejčastěji používanými hráči je osmička hráčů, kteří už v klubu byli před Kloppovým příchodem. Je to Simon Mignolet, Roberto Firmino, James Milner, Dejan Lovren, Adam Lallana, Philippe Coutinho a Jordan Henderson.

Ligová pozice

Liverpool byl po prvním zápase, kdy byl na lavičce Jürgen Klopp, na desátém místě. Byla to nejnižší pozice, na které se Reds pod Kloppem nacházeli. Vyrovnali to v minulé sezóně po třech kolech.

Během své první sezóny udržoval Klopp konstantní postavení. Liverpool se pohyboval mezi sedmým až devátým místem. Nakonec skončil osmý.

Během loňského listopadu, po výhře 6:1 nad Watfordem, se Liverpool vyšvihl do čela. Jenomže to trvalo jen dva týdny. Pak bylo vše korunováno špatným startem do roku 2017. Liverpool na nejlepší opět nestačil.

Naběhané kilometry, sprinty...

Pod Kloppem se Liverpool stal synonymem rychlého fotbalu ve vysokém tempu. To samozřejmě znamená, že toho musí jeho hráči spoustu naběhat. Vyrovnává se jim v tomto ohledu pouze Guardiolův Manchester City.

Liverpoolské běžecké statistiky se ovšem v posledních týdnech zhoršily. Během remízy s Newcastlem naběhali hráči Reds jen 103 kilometrů. To bylo od Kloppova příchodu zatím nejméně. Minulý víkend hrál Liverpool doma proti Manchesteru United. Hráči Reds vyprodukovali 385 sprintů - opět šlo pod Kloppem o nejnižší číslo.

Tato čísla pak kontrastují se 124 naběhanými kilometry proti Bournemouthu během loňského dubna a 685 sprintů v duelu proti Chelsea během letošního ledna.

Očekávaný počet gólů

Statistiky Opta poskytují míru očekávaných gólů. Určují, kolik gólů by měl daný tým vstřelit a kolikrát by měl inkasovat na základě kvality šancí během hry.

S využitím této metriky bylo gólové očekávání u Liverpoolu v minulé sezóně překonáno. To znamená, že Reds vstřelili více branek, než se očekávalo. Ale v této sezóně je tento trend narušen.

Na druhé straně navíc Reds inkasují více gólů, než by měli. To jen ukazuje, že jejich defenziva je aktuálně skutečně velmi slabá.

Statistické změny

Pokud jde o změny statistik během Kloppova působení, tak v současné době má Liverpool o 30 % vyšší počet střel, než měl v sezóně 2015/2016. Zdá se také, že Mignolet má jasné instrukce o tom, že má okamžitě zakládat rychlé protiútoky. Rychlé útočné nákopy vzrostly o 67 %, počet rychlých výhozů pak o 41 %.

Mezi nejvýznamnější poklesy patří počet gólů z prostoru mimo pokutové území (-42 %) a počet průnikových přihrávek (-32 %). V defenzivě pak klesl počet zachycených míčů (-31 %), počet obranných zákroků (-29 %) a počet zablokovaných centrů (-29 %).

V minulé sezóně se Liverpool pod Jürgenem Kloppem zlepšil. Skončil na čtvrtém místě a zajistil si Ligu mistrů. Bylo to zapříčiněno změnou stylu a také měly efekty nové posily.

V této sezóně má Klopp k dispozici „fantastickou čtyřku“ v podání Coutinha, Salaha, Firmina a Maného. Jen jejich působení na hřišti narušují zranění. Mané by se měl ale v příštím měsíci vrátit a k němu přibude i Adam Lalllana, který je pro Liverpool velmi důležitý.

Jürgen Klopp během svého působení vtiskl Liverpoolu jasně daný styl. Ofenzivní posily jsou vskutku velkým přínosem a zapracovaly se skvěle. Ale musí být vyřešeny slabiny v defenzivě. Pokud tedy má Klopp s Reds skutečně mistrovské ambice...

